أفكار فطار رمضان 2025 .. طريقة عمل طاجن فريك بالكبد والقوانص وسلطة الشمندر

تحتاج كل ربة المنزل الى أفكار جديدة لتقديم الأكلات المختلفة، خلال شهر رمضان 2025 المبارك، ويقدم الموجز، اليوم 19 رمضان سفرة بكل الأصناف وفطارك عندنا، لذا تابعي القراءة لاكتشاف الأنسب لكِ!

أفكار فطار رمضان 2025

و طريقة عمل طاجن فريك بالكبد والقوانص وسلطة الشمندر بالجرجير، من الاكلات التيةيفضلها العديد نظرا لسهولتها في التحضير.

طريقة عمل طاجن فريك بالكبد والقوانص

وتأتي مكونات طريقة عمل طاجن فريك بالكبد والقوانص، كالتالي:

ربع كيلو فريك

½ كيلو كبد دجاج مقطع نصفين

½ كيلو قوانص دجاج مقطع نصفين

1 عدد بصل كبير مقطع صغير للفريك

1 عدد بصل كبير مبشور للكبد والقوانص

4 فص ثوم مفروم

¼ كوب زيت نباتي

2 ملعقة كبيرة سمن بلدي

2 عدد فلفل اخضر حار

1 ملعقة صغيرة بهارات

1 ملعقة صغيرة فلفل اسود

1 ملعقة كبيرة ملح

1 ملعقة صغيرة كسبرة جافة

طريقة عمل طاجن فريك بالكبد والقوانص

خطوات طريقة عمل طاجن فريك بالكبد والقوانص

وتأتي خطوات طريقة عمل طاجن فريك بالكبد والقوانص، كالتالي:

في حلة على النار نضع القليل من الزيت مع البصل المقطع ونقلب البصل

نقلب البصل حتى يصبح لونها ذهبي ثم نضع نصف كمية الثوم ونقلبهم

ثم نضع الفريك نتبله بالملح والفلفل والتوابل ونضع كوب من المياه

ونتركه حتى يتشرب المياه

في حلة أخرى على النار نضع زيت والبصل المبشور ونقلبه حتى يذبل

ثم نضع القوانص والثوم ونقلبه والفلفل الحار ونقلبه ونتركهم قليلا

ثم نضع الكبد ونقلبهم ونضيف نصف كوب من المياه ونتبلهم بالتوابل والملح والفلفل

وندهن الطاجن بالسمن ونرص الطاجن بالفريك ثم طبقة من الكبد والقوانص

ثم طبقة اخرى من الفريك ونضع الشوربة التى كانت مع الكبد والقوانص

ونضع سمن على الوجه وندخلها الفرن حتى تمام نضج الفريك ويقدم بالهنا والشفا

طريقة عمل سلطة الشمندر والجرجير

المقادير

باقة من الجرجير

1 حبة طماطم صغيرة مقطعة مكعبات

1 حبة شمندر مقطعة مكعبات

¼ كوب وراق بقلة

2 ملعقة طعام زيت زيتون

1 ملعقة طعام دبس رمان

ملح حسب الذوق

رشة سماق

طريقة عمل سلطة الشمندر والجرجير

خطوات طريقة عمل سلطة الشمندر والجرجير

نضع في وعاء كلاً من دبس الرمان وزيت الزيتون ورشة ملح ونحرك حتى تمتزج المكونات جيداً .

نغسل الخضار جيداً وبينما نسلق الشمندر نبدأ بتقطيع الطماطم .

نقطع الشمندر إلى مكعبات صغيرة ثم نضيفه فوق الجرجير والطماطم ونحرك .

نضيف مزيج التتبيلة أي دبس الرمان والزيت والملح ونحرك مكونات السلطة حتى تمتزج مع بعضها .

نضع السلطة في طبق التقديم وبذلك تكون جاهزة .

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