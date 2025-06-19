وأنت في بيتك.. اكتشف حظك غدًا الجمعة 20 يونيو 2025

الأبراج هي مواقع فلكية تتعلق بفترات معينة من السنة، ويُنسب لها صفات معينة للأشخاص المولودين في تلك الفترات.

رغم أن ظاهرة الأبراج قديمة، إلا أنها شهدت انتشارًا واسعًا خلال العشرين سنة الأخيرة بفضل وسائل الإعلام. الأبراج تقدم محتوى ترفيهي يعتمد على تحليل سلوكيات المجتمعات واحتياجاتها النفسية والعاطفية، مما يضفي عليها بعدًا نفسيًا.

ونوصي المهتمين بقراءة الأبراج باعتبارها مجرد تسلية وفضول، مع التأكيد على أن علم الغيب بيد الله وحده.

ما يقدمه «الموجز» هو للتسلية والترفيه فقط، ولا يعدو كونه توقعات غير مؤكدة.

إليك إعادة صياغة احترافية ومبسطة لتوقعات الأبراج، مع الحفاظ على المعنى العام وزيادة الجاذبية في الأسلوب:

برج الحمل (21 مارس – 19 أبريل)

تبدأ يومك بحيوية تدفعك لإنجاز ما تأخر من مهام، وربما تتلقى مساعدة مفاجئة من زميل أو صديق. على الصعيد العاطفي، الأجواء مهيأة لحوار صريح مع الشريك يذيب خلافًا قديمًا.

برج الثور (20 أبريل – 20 مايو)

يوم مناسب لاتخاذ قرارات مالية أو التوقيع على عقود، لكن بحذر. تحسن تدريجي يلوح في أفقك المهني. عاطفيًا، انتبه للتفاصيل الصغيرة التي تهم الحبيب.

برج الجوزاء (21 مايو – 20 يونيو)

تحتاج إلى مرونة اليوم، خاصة في العمل. تحديات بسيطة تختبر أعصابك، لكنك تتغلب عليها. قد تلتقي شخصًا ينعش آمالك، وقراراتك العاطفية تصبح أكثر وضوحًا.

برج السرطان (21 يونيو – 22 يوليو)

توتر خفيف يلوّن يومك، فاحذر من الخلط بين العاطفة والعمل. تحتاج إلى هدنة قصيرة لمراجعة خطواتك القادمة. صراحتك مع الشريك تفتح بابًا للراحة.

برج الأسد (23 يوليو – 22 أغسطس)

فرصة ذهبية تلوح في الأفق المهني، وربما يحمل اليوم مفاجأة تغيّر مسارك. عاطفيًا، خطواتك الجريئة تجد ترحيبًا من الحبيب، فلا تتردد.

برج العذراء (23 أغسطس – 22 سبتمبر)

اهتمامك بالتفاصيل اليوم يمنحك تفوقًا، لا تتجاهل طلبات الزملاء فالتعاون اليوم مثمر. لا تهمل صحتك النفسية. لحظة صدق تقرّبك من الشريك.

برج الميزان (23 سبتمبر – 22 أكتوبر)

يوم اجتماعي بامتياز، مليء باللقاءات والمفاجآت السارة. قد تتلقى دعوة مفرحة أو تتواصل مع صديق قديم. على الصعيد العاطفي، تلوح فرصة لإعادة النظر في علاقة ماضية.

برج العقرب (23 أكتوبر – 21 نوفمبر)

قرارات سريعة قد تكون مطلوبة اليوم، ففكّر بعقلانية. لا تنسَ مراقبة نفقاتك. في الحب، حاول منح الشريك مساحته الخاصة.

برج القوس (22 نوفمبر – 21 ديسمبر)

مزاجك يميل إلى التغيير أو السفر، وقد تخوض مغامرة جديدة. دعم مفاجئ من شخص مؤثر يساعدك في تقدمك. عاطفيًا، فرصة رائعة للتعبير عن مشاعرك بطريقة مختلفة.

برج الجدي (22 ديسمبر – 19 يناير)

ضغط منذ الصباح، لكن تنظيمك سيمكنك من اجتيازه بنجاح. يفضل تأجيل القرارات المهمة إلى ما بعد الظهيرة. عاطفيًا، فرصة لإعادة بناء الثقة مع الحبيب.

برج الدلو (20 يناير – 18 فبراير)

تفكر بشكل مبتكر اليوم، وتطرح أفكارًا تلقى إعجاب من حولك. دفعة قوية نحو الإنجاز. عاطفيًا، مفاجآت لطيفة بانتظارك، وربما رسالة من شخص غالٍ.

برج الحوت (19 فبراير – 20 مارس)

يوم يحمل طاقة روحانية عالية، تجعلك تعيد النظر في أسلوب حياتك. مزاجك أفضل، وقد تفكر في العودة إلى علاقة قديمة بدافع الحنين.

طريقة معرفة برجك الفلكي :

تتألف الأبراج الفلكية من اثني عشر برجًا، ولكل برج تاريخ ميلاد محدد يميزه بصفات وشخصية وسلوك حياة مختلفة. تتأثر هذه الأبراج بحركة الكواكب، حيث يؤثر كل كوكب على برج معين. كما يرتبط كل برج بحجر حظ خاص به. وتنقسم الأبراج إلى أربع مجموعات: الأبراج الترابية (العذراء، الثور، الجدي)، الأبراج المائية (العقرب، الحوت، السرطان)، الأبراج الهوائية (الدلو، الميزان، الجوزاء)، والأبراج النارية (الأسد، القوس، الحمل).

تواريخ ميلاد كل برج ومدى التوافق بينها والكواكب المؤثرة عليها.

تواريخ الأبراج الفلكية:

- برج الحمل: 21/3 - 19/4

- برج الثور: 20/4 - 21/5

- برج الجوزاء: 22/5 - 21/6

- برج السرطان: 22/6 - 22/7

- برج الأسد: 23/7 - 22/8

- برج العذراء: 23/8 - 22/9

- برج الميزان: 23/9 - 23/10

- برج العقرب: 24/10 - 21/11

- برج القوس: 22/11 - 21/12

- برج الجدي: 22/12 - 19/1

- برج الدلو: 20/1 - 18/2

- برج الحوت: 19/2 - 20/3.

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