نصائح لطلاب المدارس والجامعات.. كيف تحافظ على تركيزك أثناء فترة الامتحانات؟

نصائح لطلاب المدارس والجامعات.. مع استمرار الطلاب في أداء امتحانات نهاية العام، تزداد الضغوط النفسية والذهنية التي يواجهونها بسبب ساعات المذاكرة المكثفة، ما قد يؤدي إلى فقدان التركيز.

وفي هذا السياق، يقدم لكم موقع "الموجز" لمتابعيه مجموعة من النصائح التي تساعد طلاب المدارس والجامعات على الحفاظ على تنظيمهم الذهني واستعدادهم الأكاديمي، بحسب ما نشره موقع “Host Students”.

كيف تحافظ على تركيزك أثناء فترة الامتحانات؟

خطة أسبوعية تضمن الاستعداد

من المهم أن يضع الطالب خطة واضحة لكل أسبوع، تتضمن أهدافًا قابلة للتحقيق حتى يتمكن من متابعة التقدم الذي يحرزه، هذه الخطوة تُعد مفتاحًا أساسيًا للشعور بالسيطرة والاطمئنان في الفترة التي تسبق الامتحانات.

تنظيم المكان ينعكس على الذهن

البيئة المحيطة تلعب دورًا كبيرًا في كفاءة المذاكرة لطلاب المدارس والجامعات، لذا يُنصح بتوفير مساحة دراسية نظيفة ومنظمة بعيدًا عن مصادر الإلهاء، فالفوضى قد تعيق التركيز وتزيد من الشعور بالتوتر.

فترات راحة تعزز الإنتاجية

ينصح الخبراء بتقسيم وقت الدراسة إلى جلسات قصيرة تتخللها فترات راحة، على سبيل المثال، مقابل كل 45 دقيقة من المذاكرة، يُفضل أخذ استراحة لمدة 15 دقيقة لإعادة تنشيط الدماغ.

التركيز في الامتحانات

الابتعاد عن المشتتات الرقمية

تعد وسائل التواصل الاجتماعي من أبرز عوامل التشتت، ولتفادي ذلك، يوصى بإيقاف الإشعارات أو وضع الهاتف في وضع الطيران أثناء فترات الدراسة.

الترطيب والتغذية السليمة

شرب الماء بشكل منتظم وتناول أطعمة صحية منخفضة الدهون من العوامل المؤثرة على القدرة الذهنية، إذ يساهم الماء في تنشيط الدماغ وتحسين المزاج.

النوم الكافي يحسن الأداء

الحصول على قسط كافٍ من النوم – بين 7 إلى 9 ساعات – يساهم في تقوية الذاكرة وتعزيز القدرة على الاستيعاب، ويقلل من احتمالية الشعور بالإرهاق يوم الامتحان.

تغذية الدماغ قبل الامتحان

ينصح بتناول أطعمة مثل الجوز، الشوكولاتة الداكنة، الزبادي، وبذور الشيا لدعم وظائف الدماغ. كما يُفضل تناول فطور غني بالبروتين صباح الامتحان.

ألعاب ذهنية لتحفيز العقل

تساعد ألعاب مثل السودوكو والشطرنج على تنشيط الدماغ وتحسين التفكير التحليلي، ما يُسهم في رفع التركيز خلال الدراسة.

الابتعاد عن التوتر ليلة الامتحان

ليلة الامتحان ليست وقتًا لتكديس المعلومات، بل يجب أن تكون مخصصة للراحة الذهنية ومراجعة النقاط الأساسية فقط.

التمارين الرياضية تزيد التركيز

ممارسة الرياضة لمدة 15 إلى 20 دقيقة يوميًا – كالمشي أو اليوغا – تعزز تدفق الدم إلى الدماغ وتحسن الأداء المعرفي.

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