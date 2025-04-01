استمرار صرف الألبان المدعمة خلال إجازة عيد الفطر:وزارة الصحة تكشف عن التفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر عن استمرار صرف الألبان الصناعية المدعمة خلال فترة إجازة عيد الفطر، وذلك في إطار حرص الحكومة على ضمان توفير احتياجات الأطفال من الألبان المدعمة دون انقطاع، وتهدف الوزارة إلى توفير الدعم الغذائي الأساسي للأطفال في ظل الظروف الراهنة، وخاصة في الأعياد والمناسبات التي تشهد إقبالًا كبيرًا على الخدمات الصحية، وقد جاء هذا القرار لتسهيل وصول الألبان المدعمة إلى الأسر المحتاجة وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية.

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صرف الألبان المدعمة في إجازة عيد الفطر

أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أنه سيتم استمرار صرف الألبان الصناعية المدعمة في المنافذ المخصصة خلال إجازة عيد الفطر، لضمان وصول هذه الخدمة إلى جميع الأطفال في حاجة إليها، وقد تم تحديد منافذ خاصة في كل إدارة صحية لتوزيع الألبان المدعمة، حيث سيتم صرف الألبان على مدار فترة الإجازة، ويأتي هذا القرار تأكيدًا على حرص الوزارة في توفير احتياجات المواطنين الأساسية خلال الإجازات الرسمية.

مواعيد عمل الوحدات الصحية ومكاتب الصحة

لا تقتصر خدمات وزارة الصحة على الألبان المدعمة فقط خلال عيد الفطر، بل ستستمر أيضًا خدمات الفحص الطبي في الوحدات الصحية ومكاتب الصحة في جميع أنحاء البلاد، ومن المقرر أن تعمل الوحدات الصحية خلال أيام الإجازة من الساعة 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا، على أن توفر المنشآت الطبية الأخرى خدماتها طوال 24 ساعة في المناطق الحيوية، وتهدف هذه الخدمات إلى تقديم الرعاية الصحية اللازمة للأسر، والتأكد من عدم تعطل الخدمات الطبية الأساسية خلال فترة العيد.

الخدمات الأخرى المقدمة

أعلنت الوزارة أيضًا عن توفير بعض الخدمات الأخرى مثل فحص المقبلين على الزواج، وذلك لضمان إتمام الإجراءات الصحية اللازمة لهم خلال الإجازة، كما ستستمر مكاتب الصحة في إصدار شهادات الميلاد، شهادات الوفاة، تصاريح الدفن، بالإضافة إلى تسجيل المواليد في النظام الإلكتروني.

وفي الختام، يعد قرار استمرار صرف الألبان الصناعية المدعمة خلال إجازة عيد الفطر من القرارات الهامة التي تساهم في الحفاظ على صحة الأطفال وضمان الحصول على الغذاء الكافي لهم ،كما أن تقديم الخدمات الصحية الأخرى خلال فترة الإجازة يعكس جهود وزارة الصحة لضمان استمرارية تقديم الرعاية الصحية للمواطنين دون انقطاع، مما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في النظام الصحي في مصر.

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