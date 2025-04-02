الصحة: توافر مصل التسمم الممباري بالمجان لمواجهة تسمم الفسيخ والأسماك

أكدت وزارة الصحة والسكان توفر مخزون كافٍ من مصل التسمم الممباري (البتيوليزم) في جميع المنشآت الطبية التابعة لها، بالإضافة إلى مراكز السموم بالمستشفيات الجامعية, وذلك في إطار حرص الوزارة على ضمان سرعة التدخل الطبي في حالات التسمم الغذائي الناتج عن تناول الأسماك الفاسدة أو المملحة بطرق غير سليمة.

كيفية الحصول على مصل التسمم الممباري

أوضحت الوزارة أن المصل متاح مجانًا للمواطنين في حال الاشتباه في أي إصابة بالتسمم الممباري، مشددة على أهمية التوجه الفوري إلى أقرب مستشفى أو مركز سموم عند ظهور الأعراض.

استعدادات وزارة الصحة لمواجهة حالات الطوارئ

أكدت وزارة الصحة استعدادها الكامل للتعامل مع أي حالات طارئة من التسمم الممباري، داعية المواطنين إلى التواصل مع أرقام الطوارئ (16474 – 137) للاستفسار أو طلب المساعدة الطبية العاجلة.

مصل التسمم الممباري

تحذير من تناول الفسيخ الفاسد خلال عيد الفطر

تزامنًا مع احتفالات المصريين بعيد الفطر، حذرت الوزارة من زيادة خطر الإصابة بالتسمم الممباري نتيجة استهلاك الأسماك المملحة مثل الفسيخ والرنجة، خاصةً عند شرائها من مصادر غير موثوقة أو تخزينها بطرق غير آمنة.

أعراض التسمم الممباري

ظهرت أعراض التسمم خلال 6 إلى 36 ساعة من تناول الفسيخ أو الرنجة المحضرة بطريقة خاطئة، وتمثلت في:

زغللة في العين وازدواج الرؤية.

ضعف العضلات وصعوبة في التنفس.

جفاف الفم وصعوبة في البلع.

الشعور بالتعب والدوخة.

علامات تدل على فساد الفسيخ والرنجة

للوقاية من التسمم الممباري، أوضحت وزارة الصحة بعض العلامات التي تساعد على تجنب تناول الأسماك الفاسدة، ومنها:

تهتك جسم السمكة مما يدل على عدم سلامتها.

انبعاث رائحة غريبة وغير معتادة من السمك.

إفرازات غريبة من الرأس أو الخياشيم، مما يشير إلى عدم صلاحيتها للاستهلاك.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التأكد من شراء الأسماك المملحة من مصادر موثوقة، والتأكد من طرق التخزين الآمنة، لتجنب مخاطر التسمم الممباري، مشددة على أهمية التوجه السريع إلى أقرب منشأة طبية عند ظهور أي من الأعراض.

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