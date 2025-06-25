امتحانا الفيزياء والتاريخ غدًا.. تحدٍ جديد لطلاب الثانوية العامة 2025

يخوض طلاب الثانوية العامة شُعبتي العلمي والأدبي، صباح غدٍ الخميس، واحدة من أكثر محطات ماراثون الامتحانات حسمًا، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان الفيزياء، بينما يخوض طلاب الشعبة الأدبية امتحان التاريخ، وسط حالة من الترقب والقلق العام، خاصة بعد ما شهدته امتحانات الأيام الماضية من تفاوت في مستوى الصعوبة.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

قلق متزايد بين طلاب الشعبة العلمية

يُعتبر امتحان الفيزياء من أكثر المواد التي تُثير الخوف لدى طلاب الشعبة العلمية، نظرًا لطبيعته التي تعتمد على الفهم العميق وتطبيق القوانين بشكل دقيق، وتداولت صفحات طلابية على مواقع التواصل الاجتماعي مناشدات لوزارة التربية والتعليم بضرورة وضع الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، مع التركيز على الأسئلة المباشرة وتقليل التعقيد في المسائل.

التاريخ يشعل مخاوف الأدبي

أما طلاب الشعبة الأدبية، فدخلوا في حالة من التوتر خلال الساعات الماضية مع اقتراب امتحان التاريخ، المعروف بتفاصيله الكثيرة واعتماده على الحفظ والفهم في آنٍ واحد، وطالب العديد من الطلاب والمعلمين بضرورة تجنب الأسئلة الغامضة والتركيز على الفقرات الواضحة من المنهج، خاصة بعد الجدل الذي أُثير بشأن بعض أسئلة مادة الفلسفة في الأسبوع الماضي.

استعدادات الوزارة وتأمين اللجان

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعدادها الكامل لعقد الامتحانات في موعدها، وسط إجراءات مشددة لضبط سير اللجان، ومنع الغش الإلكتروني، مع تأمين نقل أوراق الامتحانات إلى اللجان في سرية تامة، كما شددت الوزارة على استمرار العمل بغرف العمليات المركزية لمتابعة أي شكاوى أو حالات طارئة داخل اللجان على مستوى الجمهورية.

أولياء الأمور في حالة ترقب

سادت حالة من القلق بين أولياء الأمور، خاصة بعد تداول أنباء عن تسريبات مزعومة لبعض الأسئلة، وهو ما نفته الوزارة بشكل قاطع، مؤكدة أن نماذج الامتحان مؤمنة بالكامل، ولا مجال لتسريبها أو التلاعب بها.

دعوات بالنجاح وارتياح

تمنى المعلمون والطلاب أن تمر الامتحانات بسلام، وألا تكون الفيزياء أو التاريخ "العقبة الكبرى" في طريق أحلام آلاف الطلاب، الذين يحلمون بالالتحاق بكليات القمة في مختلف الجامعات المصرية.

اقرأ أيضا : محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025.. رابط مباشر للاستعلام برقم الجلوس

الآن برقم الجلوس..نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الفيوم على موقع المديرية الرسمي





