ماذا يحدث في امتحانات الثانوية العامة بالجيزة؟.. بيان رسمي

أصدرت محافظة الجيزة بيانًا منذ قليل بشأن امتحانات الثانوية العامة الدور الأول، حيث أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، انتظام سير امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، وذلك خلال متابعته من غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وتواصله مع الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، بحضور الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أثناء ترؤسه غرفة العمليات المركزية.

ويستعرض الموجز خلال السطور التالية أبرز ما جاء في بيان محافظة الجيزة حول امتحانات الثانوية العامة اليوم.

محافظ الجيزة يتابع الامتحانات

تقارير يومية حول امتحانات الثانوية العامة

اطّلع المحافظ على تقارير تفصيلية من مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بشأن سير امتحانات الثانوية العامة، تناولت وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان في المواعيد المحددة، وتواجد الملاحظين والمراقبين، واستعداد فرق الطوارئ والتأمين الصحي، بما يضمن توفير بيئة مناسبة وآمنة لأداء الطلاب.

تشديد على الالتزام بالإجراءات الأمنية

شدد المحافظ خلال المتابعة على أهمية الالتزام التام بالإجراءات الأمنية والتنظيمية داخل اللجان، لضمان هدوء وسلامة العملية الامتحانية، مشيرًا إلى التعاون الكامل مع الجهات المعنية، بما في ذلك مديريات الأمن والتعليم والصحة.

غرفة عمليات الجيزة

تنسيق بين الغرف المركزية والمحلية

أشار محافظ الجيزة إلى التنسيق المستمر بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم، إلى جانب الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية المختلفة، لرصد أي معوقات والتدخل الفوري لمعالجتها.

تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء

وجّه النجار رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف المتابعة اليومية لمحيط اللجان، وتوفير التيسيرات اللازمة، ومنع تواجد الباعة الجائلين ورفع الإشغالات ومخلفات الشوارع، لضمان توفير الهدوء اللازم لأداء امتحانات الثانوية العامة في أجواء مناسبة.

محافظ الجيزة

إجراءات صارمة لتأمين أوراق الأسئلة والإجابات

من جانبه، أوضح سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم اتخاذ كافة التدابير الخاصة بتأمين مركز توزيع الأسئلة، ومتابعة خروج الصناديق تحت حراسة مشددة حتى وصولها إلى اللجان، وكذلك متابعة عملية استلام أوراق الإجابات وعودتها إلى الكنترول الرئيسي في توقيتاتها المحددة.

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