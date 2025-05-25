بالصور.. محافظ الجيزة يصدر توجيهات عاجلة بشأن مركز إمبابة لعلاج الإدمان بعد زيارته

في إطار اهتمام الدولة بملف مكافحة الإدمان وتأهيل المتعافين، قام المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بزيارة ميدانية إلى مركز إمبابة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان، التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والذي تم إنشاؤه بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان، وفق بيان حصل الموجز على نسخة منه.

زيارة المحافظ

رافق المحافظ خلال الزيارة الدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ، وكان في استقبالهما الدكتور عمرو عثمان، مدير الصندوق.

إشادة بالمستوى وحرص على الدعم

أشاد محافظ الجيزة بالمستوى المتقدم للمركز، من حيث البنية التحتية وجودة الخدمات المقدمة، مؤكداً أن المحافظة ستوفر كافة أوجه الدعم اللازمة لتعزيز قدرات المركز، لا سيما من خلال توفير فرص عمل للمتعافين بالتنسيق مع جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، إلى جانب إشراكهم في معارض الحرف اليدوية التي تنظمها الجيزة.

التوسع في الحملات التوعوية

خلال اللقاء، بحث المحافظ مع مدير الصندوق سبل التعاون المشترك، مشدداً على أهمية تكثيف الحملات التوعوية للتعريف بخدمات المركز، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمحافظة وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية.

كما كلف نائبته بالتنسيق مع رؤساء الأحياء لتنظيم زيارات ميدانية للمركز لرفع وعي المجتمع المحلي بأهمية برامج العلاج وإعادة التأهيل.

جولة تفقدية لأقسام المركز

شملت جولة المحافظ تفقد عدد من أقسام المركز، من بينها غرف العلاج، صالات الألعاب، الورش التدريبية، المسرح، المكتبة، قاعات الموسيقى، والملعب الخماسي.

وقد أُعدّ المركز وفق المعايير الدولية ويقدم خدماته بالمجان، ويُشرف على تنفيذ برامجه عدد من المتعافين الذين تم تأهيلهم ضمن برامج "العلاج بالعمل".

لقاء مع المتعافين

استمع المحافظ إلى عدد من المتعافين الذين عبّروا عن رضاهم الكامل عن الخدمات المقدمة لهم، مشيدين بالدعم النفسي والاجتماعي الذي يتلقونه داخل المركز.

وقد أكد النجار التزام المحافظة بدعم جهود إعادة دمج المتعافين في المجتمع، وتوفير بيئة داعمة تساعدهم على بناء مستقبل جديد.

مركز إمبابة لعلاج الإدمان

رفع كفاءة محيط المركز

وفي ختام الزيارة، وجه المحافظ رئيس حي إمبابة بسرعة رفع كفاءة محيط المركز، من خلال تحسين الإضاءة، وتهذيب الأشجار، وإزالة الإشغالات، بما يعزز من بيئة المركز الصحية والنفسية.

استراتيجية وطنية لمكافحة الإدمان

من جانبه، استعرض الدكتور عمرو عثمان محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، التي أُطلقت برعاية رئيس الجمهورية، وتتضمن التوعية والوقاية، إلى جانب الاكتشاف المبكر والتدخل السريع، مع التركيز على المناطق الأكثر تضرراً. وأكد عثمان على أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

مركز إمبابة لعلاج الإدمان

أعرب مدير الصندوق عن شكره لمحافظ الجيزة على دعمه المتواصل لأنشطة الصندوق داخل المحافظة، مشيدًا بجهود المحافظة في إدماج المتعافين ومساعدتهم على بدء حياة جديدة.

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