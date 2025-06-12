الجيزة تطرح 6 آبار جديدة لضخ المياه بالمنطقة الصناعية بـ أبو رواش

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، التزام المحافظة برفع كفاءة الخدمات وتذليل العقبات أمام المستثمرين بالمناطق الصناعية وتحسين البنية التحتية هناك.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ لمتابعة أعمال التطوير بالمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش.

دعم البنية التحتية في المنطقة الصناعية بأبو رواش

وحسب بيان حصل الموجز على نسخة منه، استعرض المحافظ خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر الجهاز التنفيذي للمناطق الصناعية والاستثمارية، آخر مستجدات مشروعات البنية التحتية، وخاصة ما يتعلق بمياه الشرب، والصرف الصحي، وشبكة الطرق.

اجتماع محافظ الجيزة

مضاعفة ضخ المياه وتحسين الجودة

وجّه المحافظ بطرح مشروع لإقامة 6 آبار مياه جديدة لرفع الضخ بمعدل 10 آلاف م³ يوميًا، مع التأكيد على تحسين جودة المياه من خلال إنشاء محطات معالجة متخصصة، بما يتماشى مع الزيادة السكانية ونمو الأنشطة الصناعية.

خطة شاملة لرفع كفاءة شبكات الصرف

أكد المحافظ على ضرورة تنفيذ مخطط متكامل لتطوير شبكة الصرف الصحي، بما يُواكب التوسع في ضخ المياه وزيادة معدلات الاستهلاك داخل المنطقة الصناعية، مشددًا على الالتزام بالاشتراطات الفنية من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

اجتماع محافظ الجيزة

إجراءات قانونية حاسمة ضد الشركات المتقاعسة

كلّف المحافظ بسرعة إنهاء الإجراءات القانونية والفنية لتخارج الشركات التي لم تلتزم بتنفيذ الأعمال المسندة إليها في قطاعي المياه والصرف، وطرح الأعمال المتبقية على شركات بديلة للانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة.

متابعة مشروع محطة المعالجة

اطّلع المحافظ خلال الاجتماع على نسب تنفيذ مشروع الصرف الصحي ومحطة المعالجة، مشددًا على أهمية دفع العمل بالمشروع لتحقيق خطوات ملموسة تسهم في دعم بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.

رفع كفاءة الطرق الداخلية وتحسين حركة النقل

وجّه المحافظ بطرح عملية لرفع المخلفات، وتمهيد ورفع كفاءة الطرق الداخلية، ضمن خطة لتحسين البنية التحتية المرورية، بما يُسهّل حركة النقل داخل المنطقة الصناعية ويُعزز كفاءة الخدمات اللوجستية.

بيئة استثمار محفزة في محافظة الجيزة

أوضح محافظ الجيزة أن توفير بيئة أعمال محفزة يتطلب تحسين الخدمات والدعم الفني واللوجستي للمستثمرين، مؤكدًا أن المحافظة حريصة على إزالة أي عقبات قد تُعطل التنمية داخل المنطقة الصناعية.

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