التفاح.. فاكهة الوقاية من الزهايمر والسرطان والشلل الرعاش

يُعد التفاح من الفواكه الأكثر شعبية في العالم، نظرًا لتعدد أصنافه وسهولة تناوله، إلا أن قيمته الحقيقية تتجاوز النكهة، لتشمل فوائد صحية مثبتة طبيًا تجعله غذاءً مثاليًا للوقاية من عدد من الأمراض المزمنة والخطيرة، من أبرزها الزهايمر، الشلل الرعاش، والسرطان.

وتُشير دراسات حديثة نُشرت في المجلات الطبية المتخصصة، إلى أن تناول تفاحة واحدة يوميًا يمكن أن يساهم في إبطاء تدهور الخلايا العصبية المرتبطة بالتقدم في العمر، ما يجعله فعالًا في الوقاية من الزهايمر وأمراض الشيخوخة العصبية، ويعود ذلك إلى احتوائه على مضادات أكسدة قوية أبرزها "الكيرسيتين" و"الفلافونويدات"، والتي تحمي خلايا الدماغ من التلف والالتهاب.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

مكافحة السرطان من الطبيعة

يتمتع التفاح بتركيبة غذائية تُساعد في محاربة أنواع متعددة من السرطانات، وعلى رأسها سرطان القولون والثدي والكبد، ويعمل على تثبيط نمو الخلايا السرطانية، وتحفيز قدرة الجسم على طرد السموم، خاصة عند تناوله بقشره الغني بالبوليفينولات ،كما تُساهم الألياف الموجودة فيه في دعم صحة الجهاز الهضمي وتسهيل عملية الإخراج، ما يُقلل من فرص الإصابة بسرطان القولون.

صحة القلب وتقليل الكوليسترول

التفاح غني بالألياف القابلة للذوبان، خاصة "البكتين"، الذي يُساعد على خفض الكوليسترول الضار LDL في الدم، ويقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين، كما يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم اللذين يُسهمان في ضبط ضغط الدم والحفاظ على انتظام ضربات القلب.

يحارب الشلل الرعاش ويحسن التوازن العصبي

أكد باحثون من جامعة هارفارد أن النظام الغذائي الغني بالفواكه المحتوية على الفلافونويدات، مثل التفاح، يمكن أن يقلل خطر الإصابة بالشلل الرعاش (باركنسون) بنسبة تتجاوز 30%، حيث تعمل هذه المركبات على تقوية الخلايا العصبية وتنظيم إشارات الدماغ.

مناعة أقوى وتحكم بالوزن

يُعزز التفاح الجهاز المناعي بفضل محتواه من فيتامين C ومضادات الالتهاب، كما يُعد مثاليًا في أنظمة التخسيس لما يوفره من طاقة طبيعية وسعرات حرارية منخفضة، ويمنح الشعور بالشبع دون زيادة الوزن.

يعزز نضارة البشرة ويقاوم علامات التقدم في السن

يُعرف التفاح بأنه غني بمضادات الأكسدة وفيتامين C، وهما عنصران أساسيان في تحفيز إنتاج الكولاجين، مما يُساهم في تحسين مرونة الجلد وتأخير ظهور التجاعيد، كما يساعد التفاح في ترطيب البشرة وتنقيتها من السموم، بفضل محتواه العالي من الماء والألياف، ما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يسعى إلى بشرة صحية ومشرقة بشكل طبيعي.

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