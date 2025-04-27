اسلسكا تحتفل بتخريج دفعة جديدة من برنامج ماجيستير و دكتوراة إدارة الأعمال

احتفلت جامعة اسلسكا بتخريج دفعة جديدة من برنامج ماجيستير ودكتوراه إدارة الأعمال، وأقيم الحفل بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور على المليجى رئيس مجلس أمناء جامعة اسلسكا، الدكتورة نادية العارف رئيس جامعة اسلسكا، الدكتور كريم الحناوي أمين عام جامعة اسلسكا، الدكتور حلمى همامى عميد كلية إدارة الأعمال.

حفل تخرج جامعة اسلسكا

ويستعرض الموجز تفاصيل الحفل.

وأعرب الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذا اليوم المميز، وقال تغمرنى مشاعر الحب والعرفان لجامعة اسلسكا التى حصلت فيها على واحدة من درجتى الماجيستير اللتين أحوذهما.

وأكد وزير الاتصالات أنه تعلم الكثير من دراسته فى جامعة اسلسكا مما تلقاه من علم أكاديمى ومحاضرات و خبرة عمليه وأيضا ما بناه من صداقات وعلاقات زمالة مع من كانوا يدرسون معه من مختلف القطاعات، موضحا أنها كانت فرصة فى غاية الأهمية للتعرف والاطلاع على صناعات وقطاعات بعيدة عن المجال الذى يتخصص فيه، لكنها تؤثر فيه ويؤثر فيها بأشكال مختلفة.

ووجه كلمته للخريجين قائلا يأتى تخرجكم اليوم فى فترة غير مسبوقة من وجهة نظر التكنولوجيا فحتى الأمس القريب ظل الإنسان مسيطرا على المقدرات وما يحدث فى العالم من الإختراعات والإبداعات من صنع الإنسان، لافتا إلى أن العالم يتغير، وأن الذكاء الاصطناعى يغيره على نحو لم نعرفه من قبل.

الذكاء الاصطناعي لن يغير حاجة الإنسان للتعلم

وأضاف طلعت أن شكل التعليم فى العالم يتغير فى ظل الذكاء الاصطناعى وما يمثله من قدرات وما يؤدى إليه من نتائج، لافتا إلى أن هذا التغيير سيستمر، ولكن أيضا ستستمر حاجة الإنسان إلى التعلم.

وقالت الدكتورة نادية العارف، رئيس جامعة اسلسكا، أنه بعد بعد مرور ثلاثة عقود على تأسيس الجامعة، تخرج منها مايقرب من 85 من حملة دكتوراه إدارة الأعمال DBA، ومايزيد عن 11 ألف من حملة ماچستير إدارة الأعمال MBA ، لافتة إلى أن دفعة جديدة من طلاب البكالريوس على مشارف التخرج.

حفل تخرج جامعة اسلسكا

وأكدت العارف، أن نجاح جامعة إسلسكا يقوم علي عدة محاور أولهم الأساتذة الذين هم بمثابة التاج الذي يكلل هامتها،المحور الثاني هو قيادات الجامعة التي تثبت أن الإدارة علم وفن في ذات الوقت، مشيرة إلى أن جميع فريق عمل إسلسكا رمز للكفاءة والتفاني والإخلاص، أما المحور الثالث فهو طلبة وخريجي الجامعة والذين هم خيرة شباب مصر وسفراء الجامعة في الداخل والخارج.

وأوضحت الدكتورة نادية العارف، أن الجامعات جزء لا يتجزأ من اقتصاد المعرفة، وفي عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي ،مشيرة إلى أن جامعات الجيل الخامس تواجه تحديات غير مسبوقة ولذا لا مفر من مواكبة رياح التغيير وتطوير.

ولفتت العارف إلى أنه على الجامعات أن تهتم بالبرامج والمناهج وتركزعلي الجودة التعليمية وتفكر خارج الصندوق وتهتم بالابتكار والتعلم مدي الحياة وإلا ستصبح المؤسسات التعليمية كالديناصورات المنقرضة.

وقال الدكتور علي المليجي، رئيس مجلس أمناء جامعة اسلسكا، أنه مهما بلغ تطور الذكاء الاصطناعى فستظل الإدارة مهنة اخلاقية إنسانية، لذا اتفقت اسلسكا مع العديد من الجامعات أن تعتبر الإدارة مهنة أيا كان التخصص الأساسى طب أو هندسة أو غيرهما، لذا قررت اسلسكا مع مجموعة من الجامعات الدولية أن يكون هناك قسم يتلوه خريجي إدارة الأعمال للالتزام به طوال فترة عملهم وفى نهاية الحفل قام الدكتور على المليجى بتلاوة القسم وردده من وراءه الخريجين .

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