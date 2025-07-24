الرئيس الفلسطيني: الاحتلال يواصل ارتكاب جـ ـرائم بشعة بحق شعبنا

صرّح الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الشعب الفلسطيني يواجه حاليًا "أكبر كارثة إنسانية في هذا الزمان"، نتيجة لما يتعرض له من عدوان متواصل وجرائم إسرائيلية ممنهجة بحق المدنيين العزّل في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وجاءت تصريحات الرئيس خلال كلمته في إحدى الفعاليات الرسمية، حيث أكد أن النكبة الفلسطينية لم تتوقف عند عام 1948، بل ما زالت مستمرة بأشكال مختلفة من القتل والحصار والتدمير والتهجير القسري.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

نداء عاجل للمجتمع الدولي

وجه عباس نداءً عاجلًا إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، دعا فيه إلى التدخل الفوري من أجل وقف العدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن استمرار الصمت تجاه الانتهاكات يعتبر "مشاركة ضمنية في الجرائم المرتكبة".

وأضاف: "الجرائم التي تُرتكب بحق أبناء شعبنا ليست أحداثًا عابرة، بل سياسة ممنهجة تهدف إلى تصفية قضيتنا وطمس حقوقنا الوطنية الثابتة"

أوضاع إنسانية كارثية في غزة والضفة

وأشار عباس إلى أن الوضع في قطاع غزة تحديدًا بلغ مستويات غير مسبوقة من التدهور، في ظل الحصار الخانق، وتدمير البنية التحتية، واستهداف المستشفيات والمدارس ومخيمات النازحين ،كما تواصل القوات الإسرائيلية عمليات الاقتحام والاعتقال والقتل العشوائي في مدن الضفة الغربية، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل حاد.

مطالبات بآلية حماية دولية عاجلة

وشدد الرئيس على ضرورة تفعيل آلية دولية لحماية الفلسطينيين من جرائم الاحتلال، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ووقف سياسة الكيل بمكيالين التي تتعامل بها بعض الدول مع القضية الفلسطينية، داعيًا إلى عقد مؤتمر دولي للسلام تحت إشراف أممي لإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة.

انتهاكات تُوثقها تقارير دولية

أكد الرئيس محمود عباس أن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين ليست مجرد مزاعم، بل موثقة في تقارير رسمية صادرة عن منظمات دولية مثل الأمم المتحدة، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، وهذه التقارير رصدت انتهاكات جسيمة تشمل القصف العشوائي، والاستهداف المباشر للمدنيين، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، وقطع الكهرباء والمياه، وهي جرائم ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ،وناشد عباس بضرورة التحرك الجاد لإحالة هذه الملفات إلى محكمة الجنايات الدولية، مؤكدًا أن العدالة لا تتحقق إلا بمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.

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