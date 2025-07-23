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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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عرب وعالم

مقتل شخصين وإصابة اثنين في إطلاق نار غامض بأيرلندا الشمالية

شرطة أيرلندا الشمالية
شرطة أيرلندا الشمالية

أعلنت شرطة أيرلندا الشمالية، اليوم الأربعاء، عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، في حادث إطلاق نار وقع في قرية ماجوايرسبريدج بمقاطعة فيرماناج، جنوب غرب العاصمة بلفاست.

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وأوضحت الشرطة، في بيان نقلته شبكة "يورو نيوز"، أن الحادث لا يشكل أي تهديد حالي على السكان، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد ملابسات الجريمة

المصابين نُقلوا إلى مستشفيين قريبين لتلقي العلاج

 

وأكدت خدمات الإسعاف أن المصابين نُقلوا إلى مستشفيين قريبين لتلقي العلاج، وأن حالتهما وُصفت بالخطيرة.

حتى الآن، لم تكشف السلطات عن أي معلومات تتعلق بدوافع الهجوم، كما لم يتم تنفيذ أي اعتقالات على خلفية الحادث.

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