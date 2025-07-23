اعتقال إسرائيلية بتهمة التخطيط لاغتيال نتنياهو.. تفاصيل الحالة الصحية لرئيس الوزراء

إحباط مخطط لاغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.. أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي «الشاباك» عن توقيف امرأة من وسط إسرائيل، بعدما كشفت التحقيقات عن تخطيطها لاستهداف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعبوة ناسفة، وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الأجهزة الأمنية نجحت في رصد تحركات المشتبه بها وإحباط مخططها قبل التنفيذ، ولم يُكشف حتى الآن عن هوية المرأة أو تفاصيل إضافية عن دوافعها أو الجهة التي تقف وراءها، إلا أن الحادثة أعادت النقاش داخل إسرائيل حول التهديدات الأمنية الداخلية التي يواجهها قادة الحكومة، ويرصد الموجز التفاصيل.

تدهور صحة نتنياهو بسبب «تسمم غذائي»

في سياق آخر، أصدر مكتب رئيس الوزراء بيانًا أكد إصابة نتنياهو بالتهاب معوي حاد، ناتج عن تناوله طعامًا ملوثًا، وفق ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، وأضاف البيان أن نتنياهو شعر بوعكة صحية خلال الليل، وخضع لفحوصات طبية في منزله أجراها مدير قسم الأمراض الباطنية بمستشفى هداسا عين كارم، البروفيسور ألون هيرشكو، الذي شخّص حالته على أنها التهاب معوي مصحوب بجفاف.

استقرار حالته ومواصلة عمله من المنزل

رغم الأزمة الصحية، أكد مكتب نتنياهو أن حالته مستقرة نسبيًا، حيث يتلقى العلاج اللازم ويخضع لتغذية وريدية لتعويض السوائل المفقودة، ومن المقرر أن يمكث رئيس الوزراء في منزله لمدة ثلاثة أيام، مع مواصلة إدارة شؤون الدولة عن بُعد، وفقًا لتوصيات الفريق الطبي. كما أعلن أنه سيغيب عن الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء حتى يستكمل فترة النقاهة.

خلفية صحية مقلقة

البيان أعاد إلى الأذهان أزمة صحية سابقة لنتنياهو نهاية العام الماضي، حين خضع لعملية استئصال البروستاتا بعد معاناته من التهاب في المسالك البولية بسبب تضخم حميد، آنذاك تلقى نتنياهو علاجًا بالمضادات الحيوية تعافى بعده، لكن حالته الراهنة أثارت تساؤلات جديدة بشأن صحته وقدرته على تحمّل أعباء منصبه وسط تصاعد التوترات السياسية والعسكرية في المنطقة.

السياق السياسي والأمني

تأتي هذه التطورات في وقت حرج بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، مع استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة وتصاعد الانتقادات الدولية، فضلًا عن ضغوط داخلية بسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي، حادثة التخطيط لاغتياله تعكس حجم الاحتقان في الشارع الإسرائيلي، بينما تُسلّط الأزمة الصحية الضوء على تحديات القيادة في ظل الأزمات المتلاحقة.

يُذكر أن مثل هذه الأحداث قد تؤثر على أجندة نتنياهو السياسية في الأيام المقبلة، خصوصًا مع اشتداد الحملات ضده داخليًا وخارجيًا، وتبقى الأنظار متجهة إلى ما إذا كانت حالته الصحية ستفرض عليه إعادة ترتيب أولوياته أو حتى تخفيف وتيرة نشاطه السياسي.

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