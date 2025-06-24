مكتب نتنياهو يعلن: إسرائيل حققت أهدافها كاملة في إيران بعد التصعيد العسكري

تل أبيب ونتنياهو يزعمان نجاح الضربات ضد إيران والبيت الأبيض يتدخل لوقف الهجمات.. في تطور جديد يشهده الشرق الأوسط، أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء 24 يونيو 2025، أن إسرائيل قد حققت جميع أهدافها الاستراتيجية في الحرب ضد إيران، على حد زعمه، هذا الإعلان جاء بعد أيام من التصعيد المتبادل بين الطرفين، وسط ترقب دولي لمصير وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه فجر اليوم ذاته، ويرصد الموجز التفاصيل.

ضربات جوية إسرائيلية تستهدف رادارات قرب طهران

وقال مكتب نتنياهو في بيان رسمي إن الجيش الإسرائيلي نفذ هجمات دقيقة استهدفت منظومات رادار إيرانية بالقرب من العاصمة طهران، مؤكدًا أن هذه الضربات جاءت كرد مباشر على "خروقات إيرانية"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه الانتهاكات.

وتابع البيان أن الاتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ساهم في تهدئة الأوضاع، حيث طلب الأخير من إسرائيل عدم تنفيذ مزيد من الهجمات. وأعرب ترامب، بحسب مكتب نتنياهو، عن "تقديره الكبير لجهود إسرائيل"، في إشارة إلى التعاون الاستراتيجي بين الجانبين.

ترامب: إيران وإسرائيل انتهكتا وقف إطلاق النار

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات صباحية أن كلًا من إيران وإسرائيل انتهكتا اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في الساعات الأولى من الثلاثاء، وأضاف ترامب أنه غير راضٍ عن تصرفات الطرفين، لافتًا إلى أن البرنامج النووي الإيراني "قد انتهى إلى الأبد" ولن يعاد بناؤه.

الإعلام الإيراني: العدو أجبر على وقف القتال

من جانبها، أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن وقف إطلاق النار جاء بعد مقاومة شرسة، وزعمت أن "العدو أجبر على القبول"، في إشارة إلى إسرائيل، ورغم تأكيد طهران التوصل إلى اتفاق، إلا أن التقارير الإسرائيلية تحدثت عن استمرار سقوط صواريخ من داخل الأراضي الإيرانية.

ضبابية حول مصير الهدنة وتخوف من تصعيد جديد

ورغم الإعلان الرسمي عن بدء سريان وقف إطلاق النار بين الجانبين، لا تزال حالة من الضبابية وعدم اليقين تسيطر على المشهد السياسي والعسكري، فقد تضاربت الأنباء حول تفاصيل الاتفاق، في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متصاعداً وتخوفاً دولياً من عودة التصعيد في أي لحظة.

وقف هش لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران

يرى محللون أن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل هش بطبيعته، نظرًا لغياب أي وساطة دولية رسمية تضمن استمراريته، كما أن التصريحات المتضاربة من الجانبين، وتصاعد اللهجة الحادة بين واشنطن وتل أبيب، يشيران إلى أن مرحلة ما بعد التصعيد قد تكون أكثر تعقيدًا مما سبق.

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