مصرع رجل تحت محرك طائرة بمطار بيرغامو.. والسلطات توقف الرحلات مؤقتًا

في مشهد مأساوي شهدته إيطاليا صباح اليوم الثلاثاء، لقي رجل في منتصف الثلاثينات من عمه مصرعه داخل مطار "أوريو آل سيريو" بمدينة بيرغامو شمال البلاد، بعدما جُذب إلى محرك طائرة أثناء استعدادها للإقلاع، ما أدى إلى توقف حركة الطيران بالمطار بشكل مفاجئ.

ووفقا لما يرصده موقع “ الموجز ” وما أوردته صحيفة كورييري ديلا سيرا، فإن الحادث وقع قرابة الساعة 10:20 صباحًا بالتوقيت المحلي، وأثار حالة من الصدمة والذهول بين طاقم المطار والمسافرين.

وفي بيان رسمي، أعلنت إدارة المطار تعليق جميع الرحلات الجوية مؤقتًا نتيجة "حالة طارئة وقعت على ممر الإقلاع"، مؤكدة فتح تحقيق موسع للوقوف على تفاصيل الحادث المروع، ومشددة على تقديم الدعم الكامل لأطراف الواقعة.

وتواصل الجهات المعنية التحقيق في ملابسات الحادث، وسط حالة من الحزن والأسى خيّمت على العاملين والمسافرين داخل المطار.

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