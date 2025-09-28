انسحاب 77 دولة بينها مصر والسعودية من قاعة الأمم المتحدة أثناء خطاب نتنياهو

مقاطعة جماعية غير مسبوقة

شهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة موقفًا تاريخيًا، إذ انسحبت 77 دولة لحظة صعود رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء كلمته، احتجاجًا على ما وصفته الوفود بـ"الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة"، ويرصد الموجز التفاصيل.

الدول العربية المنسحبة

تصدرت الدول العربية مشهد المقاطعة، ومن أبرزها:

مصر

السعودية

تونس

الجزائر

السودان

ليبيا

موريتانيا

اليمن

فلسطين

سوريا

لبنان

الأردن

عمان

قطر

الكويت

جزر القمر

جيبوتي

الموقف الأفريقي الرافض

كما انسحبت عدة دول أفريقية للتعبير عن رفضها للسياسات الإسرائيلية، منها:

جنوب أفريقيا

أنغولا

كينيا

الصومال

تشاد

إريتريا

جيبوتي

مدغشقر

موزمبيق

جمهورية أفريقيا الوسطى

النيجر

بوتسوانا

ليسوتو

أوغندا

ناميبيا

ماليزيا (رغم أنها آسيوية لكن تصنف أحيانًا ضمن مجموعة الدول النامية المشتركة المواقف)

أمريكا اللاتينية والكاريبي

كذلك شملت المقاطعة دولًا من أمريكا الجنوبية والكاريبي مثل:

فنزويلا

كوبا

البرازيل

تشيلي

بيرو

بوليفيا

كولومبيا

بربادوس

أنتيغوا وباربودا

بليز

دومينيكا

سانت لوسيا

غيانا

جزر البهاما

آسيا وأوروبا

وفي آسيا وأوروبا انسحبت دول عدة، منها:

تركيا

باكستان

إيران

العراق

إندونيسيا

أوزبكستان

قيرغيزستان

تركمانستان

أفغانستان

كوريا الشمالية

ميانمار

بروناي دار السلام

أيرلندا

إيسواتيني

سلوفينيا

مقدونيا الشمالية

سان مارينو

عزلة متزايدة لإسرائيل

الصحف العالمية تجاهلت مضمون خطاب نتنياهو، وركزت على القاعة شبه الفارغة التي عكست عزلة تل أبيب الدبلوماسية، صحيفة "يديعوت أحرونوت" أشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية أمرت بمراجعة أسماء الوفود التي تركت القاعة للتأكد من الدول التي قاطعت رسميًا.

