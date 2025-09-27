اجتماع عسكري مفاجئ في واشنطن..وزير الدفاع الأمريكي يعلن تحولًا في استراتيجية البنتاجون

اجتماع غير مسبوق لقيادة الجيش الأمريكي

كشفت مصادر في البيت الأبيض أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث سيعقد الأسبوع المقبل اجتماعًا مفاجئًا في ولاية فرجينيا، يضم مئات الجنرالات والأدميرالات، في خطوة غير معتادة تعكس تغيرًا كبيرًا في توجهات البنتاجون خلال عهد الرئيس دونالد ترامب، ويرصد الموجز التفاصيل.

"وزارة الحرب" بدلًا من "الدفاع"

ووفقًا لما نقلته شبكة CNN عن ستة مصادر مطلعة، فإن الاجتماع سيُخصص لشرح خطة هيجسيث لإعادة هيكلة وزارة الدفاع وتحويلها إلى ما سيُعرف بـ"وزارة الحرب"، بالإضافة إلى وضع معايير جديدة للأفراد العسكريين تتعلق بالجاهزية والتدريب والانضباط.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الهدف من الاجتماع هو استعراض قوة "الجيش الجديد" الذي تسعى إدارة ترامب لبنائه خلال المرحلة المقبلة.

تعزيز "روح المحارب" ومعايير صارمة للضباط

وذكرت ثلاثة مصادر أن اللقاء سيأخذ طابعًا "حماسيًا"، حيث سيؤكد الوزير على أهمية ما سماه "روح المحارب"، وسيطرح رؤية جديدة للجيش الأمريكي تقوم على رفع مستوى اللياقة البدنية والتدريب وتحديد معايير أكثر صرامة للترقيات والمناصب القيادية.

وأوضح مسؤول دفاعي مطلع على ترتيبات الاجتماع:

"الأمر يتعلق بالتدريب والتجهيز، والرسالة واضحة: إما أن تنضموا لهذه الرؤية الجديدة أو قد تتوقف مسيرتكم العسكرية."

ترامب خارج المشهد.. في الوقت الحالي

وأكد مسؤولان لشبكة CNN أن الرئيس دونالد ترامب لا يخطط للمشاركة في الاجتماع المزمع عقده يوم الثلاثاء، لكنه يتابع عن كثب تفاصيل الخطة الجديدة التي قد تعيد رسم مستقبل الجيش الأمريكي بالكامل.

يأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه واشنطن نقاشات مكثفة حول إعادة تعريف دور الجيش الأمريكي عالميًا، وسط توجهات إدارة ترامب لإعادة بناء القوة العسكرية على أسس أكثر هجومية، والتأكيد على جاهزية القوات لخوض صراعات طويلة الأمد.

