الأرصاد تحذر من ضباب واضطراب ملاحة وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة غدًا السبت

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكوّن شبورة مائية كثيفة خلال ساعات الصباح الباكر السبت 27 ديسمبر، على الطرق السريعة والزراعية القريبة من المسطحات المائية، خاصة بالمناطق الشمالية والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، مع احتمالية تحوّلها إلى ضباب كثيف في بعض المناطق.

طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا

وأكدت الهيئة أن البلاد تشهد طقسًا شديد البرودة في الصباح، يميل للاعتدال نهارًا، قبل أن تنخفض درجات الحرارة مجددًا ليلًا بشكل ملحوظ، مع إحساس أكبر ببرودة الطقس على أغلب المحافظات.

اضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

وأوضحت الأرصاد أن الملاحة البحرية تشهد اضطرابًا ليلًا على عدد من مناطق البحر المتوسط، نتيجة نشاط الرياح وارتفاع الأمواج، ما يستدعي توخي الحذر، خاصة في المناطق الساحلية الممتدة من الإسكندرية حتى شمال سيناء.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة

القاهرة والإسكندرية: العظمى 20 – الصغرى 10 درجات

مطروح: العظمى 20 – الصغرى 9 درجات

سوهاج: العظمى 22 – الصغرى 9 درجات

قنا: العظمى 23 – الصغرى 11 درجة

أسوان: العظمى 24 – الصغرى 12 درجة



- نصائح هامة من الأرصاد للمواطنين

1. تجنّب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

2. عدم ملامسة أعمدة الإنارة نهائيًا.

3. الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

4. القيادة بحذر خلال الأمطار، مع تخفيف السرعة وتشغيل الكشافات وترك مسافات أمان كافية.

5. يفضل التواجد داخل المباني السكنية أثناء سقوط الأمطار.

