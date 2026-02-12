الشتاء في مصر يتأثر بظاهرة "النينو" وارتفاع درجات الحرارة

أوضح الدكتور هشام القصاص، أستاذ العلوم البيئية، أن المناخ العالمي والمحلي يتعرض لتقلبات قوية أدت إلى تغير شكل الفصول الأربعة، مع تأثير واضح على فصل الشتاء في مصر، ويرصد الموجز التفاصيل.

الشتاء أقصر ودرجات الحرارة مرتفعة

أشار القصاص إلى أن فصل الشتاء أصبح أقصر من المعتاد، ونشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلاله، مقارنة بالسنوات السابقة.

ظاهرة "النينو" وتأثيرها على الطقس العالمي

وأضاف أن ظاهرة "النينو" التي تحدث عادةً في رأس السنة الميلادية تغير درجات حرارة المحيط الهادئ، وتؤثر على اتجاهات الرياح في مختلف أنحاء العالم، ما يسمح بالتنبؤ بالارتفاعات المفاجئة للحرارة.

الآثار على الزراعة والصحة العامة

وأكد أن هذه التغيرات المناخية لها آثار سلبية على المحاصيل الزراعية، حيث يؤدي التغير المفاجئ في درجات الحرارة إلى انتشار الآفات الزراعية، كما يمكن أن ينشط بعض الفيروسات الموسمية، ما يتطلب توعية المواطنين وأطباء الصدر والجهاز التنفسي باتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة مع نشاط الغبار والأتربة.