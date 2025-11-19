طقس خريفي دافئ اليوم وشبورة صباحية وأمطار محتملة على مناطق متفرقة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2025 طقس خريفي مستقر، يشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، حيث تميل الأجواء للبرودة مع ساعات الصباح الأولى، بينما تكون مائلة للحرارة خلال فترات النهار، ثم تعود للانخفاض ليلًا لتصبح مائلة للبرودة.

- شبورة كثيفة على شمال البلاد

ومن المنتظر تكوّن شبورة مائية كثيفة من الرابعة حتى التاسعة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، وصولًا إلى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وهو ما قد يؤثر على الرؤية الأفقية ويستدعي خفض السرعات.

- أمطار خفيفة ورذاذ غير مؤثر

وترجح الهيئة فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري خلال فترات متقطعة، مع وجود سحب منخفضة على القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها رذاذ بسيط غير مؤثر.

-درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المحافظات

القاهرة

العظمى: 28 درجة ، الصغرى: 17 درجة

الإسكندرية

العظمى: 28 درجة ، الصغرى: 17 درجة

مطروح

العظمى: 24 درجة ، الصغرى: 16 درجة

سوهاج

العظمى: 29 درجة ،الصغرى: 14 درجة

قنا

العظمى: 29 درجة ، الصغرى: 14 درجة

أسوان

العظمى: 29 درجة، الصغرى: 16 درجة



نصائح هامة من الأرصاد للمواطنين

1. تجنّب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

2. عدم ملامسة أعمدة الإنارة نهائيًا.

3. الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

4. القيادة بحذر خلال الأمطار، مع تخفيف السرعة وتشغيل الكشافات وترك مسافات أمان كافية.

5. يفضل التواجد داخل المباني السكنية أثناء سقوط الأمطار.

