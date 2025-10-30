طقس الخميس.. تقلبات مفاجئة وأمطار خفيفة والعظمى في القاهرة 28 درجة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس 30 أكتوبر طقسًا خريفيًا متقلبًا، حيث يكون مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، ومائلًا للحرارة نهارًا على معظم الأنحاء، بينما يسود طقس حار على جنوب البلاد وجنوب سيناء، ويميل الطقس إلى الاعتدال في أول الليل ليصبح مائلًا للبرودة في آخره ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

- شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح

وأوضحت الهيئة أن شبورة مائية كثيفة تتكون في الصباح الباكر من الساعة الرابعة حتى التاسعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

- فرص أمطار خفيفة ورياح لطيفة

وأضافت الأرصاد أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وذلك على فترات متقطعة خلال اليوم.

كما تشهد مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد نشاطًا للرياح أحيانًا يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وأثناء فترات الليل.

- درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى

العظمى: 28 درجة

الصغرى: 19 درجة

الإسكندرية

العظمى: 27 درجة

الصغرى: 18 درجة

مطروح

العظمى: 25 درجة

الصغرى: 17 درجة

سوهاج

العظمى: 33 درجة

الصغرى: 17 درجة

قنا

العظمى: 34 درجة

الصغرى: 18 درجة

أسوان

العظمى: 35 درجة

الصغرى: 21 درجة

- نصائح وتحذيرات الأرصاد الجوية للمواطنين

وجهت هيئة الأرصاد الجوية عددًا من النصائح للمواطنين لضمان السلامة العامة خلال التقلبات الجوية، وجاءت كالتالي:

توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة الكثيفة وانخفاض مستوى الرؤية.

تجنب التوقف المفاجئ أو السرعة الزائدة على الطرق الزراعية والسريعة أثناء تكون الشبورة.

ارتداء ملابس خريفية معتدلة نظرًا للفارق الحراري بين فترتي النهار والليل.

متابعة تحديثات النشرات الجوية اليومية لمعرفة أماكن سقوط الأمطار المحتملة.

تجنب الوقوف أسفل الأشجار أو لوحات الإعلانات في حالة نشاط الرياح المفاجئ.

