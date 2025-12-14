أذكار المساء: كلمات نبوية تجلب المغفرة والأجر العظيم

يحرص المسلمون على ختم يومهم بأذكار المساء، فهي من أعظم القربات التي تقرّب العبد من الله تعالى، وتمنح القلب سكينة وطمأنينة. يقول الله تعالى: «وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَات»، مما يوضح فضل الذكر في جميع الأوقات، وخاصة مع حلول المساء، ويستعرض الموجز التفاصيل

أهمية أذكار المساء في حياة المسلم

أذكار المساء ليست مجرد عادة، بل عبادة ترفع درجات المؤمن وتحصنه من الشرور. فهي نور يحفظ النفس ويزيدها خشوعًا وطمأنينة، ويُستحب للمسلم أن يلتزم بها مع غروب الشمس أو من وقت العصر حتى المغرب، بحسب ما ذهب إليه جمهور العلماء.

أبرز أذكار المساء كما وردت عن النبي

إليكم أهم الأذكار النبوية التي يُستحب قولها عند حلول المساء:

ذكر المساء الشامل:

أَمْسَيْـنا وَأَمْسى الملكُ لله…

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها موقنًا بها حين يمسي ثم مات من ليلته دخل الجنة.

رضا الله والاعتراف بالنبوة:

رَضيـتُ بِاللهِ رَبَّـًا وَبِالإسْلامِ ديـنًا وَبِمُحَـمَّدٍ نَبِيّـًا (ثلاث مرات)، يرضى الله عنه يوم القيامة.

شهادة التوحيد:

اللّهُـمَّ إِنِّـي أَمسيتُ أُشْـهِدُك… (أربع مرات)، تكفل له الحماية من النار.

شكر النعم اليومية:

اللّهُـمَّ ما أَمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك… (مرة واحدة)، لتأدية شكر يومه.

الاعتماد على الله في كل الأمور:

حَسبِـيَ اللّهُ لا إلهَ إلاّ هُوَ عَلَـيهِ تَوَكَّـلتُ… (سبع مرات)، تكفيه في أمور الدنيا والآخرة.

أذكار التحصين والوقاية من الشرور

تحمي أذكار المساء النفس من العين الحاسدة والشرور. ومن أبرزها:

أعوذ بالله العلي العظيم من شر ما ذرأ في الأرض…

أفوض أمري إلى الله، والله بصير بالعباد…

اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك أن تصرف عنّي كل عين…

وتتضمن قراءة آيات قرآنية مثل: سورة البقرة وآيات التحصين من العين.

أفضل وقت لقراءة أذكار المساء

اختلاف العلماء حول وقت أذكار المساء والصباح:

يبدأ وقت أذكار المساء من العصر حتى المغرب ، ويمتد لبعض الفقهاء إلى ثلث الليل الأول .

، ويمتد لبعض الفقهاء إلى . أذكار الصباح يُستحب قراءتها من طلوع الفجر حتى ارتفاع الشمس، مع إمكانية قراءتها حتى نهاية وقت الضحى لمن فاتته.

أذكار المساء عبادة عظيمة تقرب العبد من الله، تحصنه من الشرور، وتزيد قلبه سكينة وطمأنينة. الالتزام بها يوميًا يحقق الأجر العظيم والمغفرة، ويجعل المسلم يختم يومه بذكر الله وحماية روحانية متكاملة.