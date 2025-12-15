الأزهر الشريف يدين الهجوم الإرهابي في أستراليا ويؤكد: الاعتداء على المدنيين جريمة

أدان الأزهر الشريف الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لمدنيين أستراليين يهود بالقرب من شاطئ بوندي بمدينة سيدني، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين، مؤكدًا رفضه القاطع لكافة أشكال العنف والإرهاب، ويرصد الموجز التفاصيل

موقف الأزهر الثابت من حماية المدنيين

أكد الأزهر، في بيان رسمي، أن الاعتداء على المدنيين مرفوض شرعًا وأخلاقيًا، بغض النظر عن جنسهم أو دينهم أو انتمائهم، مشددًا على أن تعاليم الإسلام تحرّم إزهاق الأرواح دون وجه حق، وتدعو إلى صون النفس البشرية واحترام كرامتها.

استشهاد بالقرآن والسنة النبوية

وأوضح الأزهر أن موقفه يستند إلى نصوص صريحة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، مستشهدًا بقوله تعالى: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا»، وكذلك بموقف النبي ﷺ حين قام لجنازة يهودي وقال: «أليست نفسًا؟»، في دلالة واضحة على احترام الإنسان أيًا كان معتقده.

إشادة بموقف بطولي لشاب مسلم

واستنكر الأزهر الشريف الجريمة الإرهابية، معربًا في الوقت نفسه عن تقديره للموقف البطولي للشاب المسلم أحمد الأحمد، الذي خاطر بحياته وبادر بنزع سلاح أحد المهاجمين، رغم تعرضه لإصابتين بالرصاص، في محاولة لمنع سقوط مزيد من الضحايا.

رسالة الإسلام: سلام ومحبة لا عنف

وأكد الأزهر أن هذا التصرف الإنساني يعكس الفهم الصحيح لتعاليم الإسلام السمحة، التي تقوم على نشر السلام والمحبة، مشددًا على أن المسلمين دعاة تعايش وسلام، وليسوا دعاة عنف أو عداء، كما تحاول بعض الجهات تصويرهم على غير الحقيقة.