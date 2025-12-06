الأزهر يرمم 100 أسطوانة نادرة للشيخ محمد رفعت ويطلق مشروعًا لحفظ التراث القرآني

في مبادرة تاريخية لصون التراث الصوتي النادر لقراء القرآن الكريم، وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتكفّل الكامل بترميم مائة أسطوانة تضم تلاوات نادرة وغير منشورة للشيخ محمد رفعت، أحد أبرز أعلام دولة التلاوة و"قيثارة السماء"، وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية الأزهر لحماية تراث كبار المقرئين وإتاحته للأجيال الجديدة بمستوى يليق بمكانتهم.

ترميم 100 تسجيل نادر يعيد 70% من تلاوات الشيخ رفعت

أكد الإمام الأكبر، خلال لقائه هناء حسين رفعت، حفيدة القارئ الراحل، أن هذه الأسطوانات التي عُثر عليها حديثًا تمثل كنزًا حقيقيًا يضم نسبة كبيرة من التسجيلات المتاحة لصوت الشيخ محمد رفعت الفريد. ومع ترميمها وإتاحتها على بوابة الأزهر الإلكترونية، سيصبح لدى مصر والعالم الإسلامي ما يقارب 70% من المصحف المرتل بصوت الشيخ رفعت، وهو إنجاز غير مسبوق.

وأوضح فضيلته أن حفظ تراث الشيخ رفعت واجب تاريخي ومهني، تقديرًا لقيمته كأحد أعلام التلاوة الذين ارتبط اسمهم بوجدان المسلمين، مشددًا على أن الأزهر لن يدخر جهدًا في صون هذا الكنز الصوتي وإتاحته بأعلى جودة ممكنة.

الأزهر يطلق مشروعًا شاملًا لحماية تراث كبار المقرئين

وجَّه الإمام الأكبر قيادات الأزهر بدراسة تنفيذ مشروع وطني شامل لحفظ التراث القرآني لكبار القُرّاء، من خلال التواصل مع الجهات الرسمية والأسر المعنية لجمع التلاوات غير المنشورة وتوثيقها وفق أعلى معايير الحفظ الرقمي.

ويستهدف المشروع بناء مكتبة رقمية متكاملة تضم جميع التسجيلات النادرة، بما يضمن إتاحتها للباحثين والمهتمين وللأجيال القادمة.

وكيل الأزهر: القرآن هو أساس الهوية وبناء الوعي

وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أن الاهتمام بالقرآن الكريم يمثل الركيزة الأساسية لحماية الهوية المصرية وترسيخ قيم المجتمع.

جاء ذلك خلال افتتاح النسخة الـ32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمسجد مصر الكبير.

وأشار الضويني إلى أن المسابقة التي تنظمها وزارة الأوقاف تعكس الدور الوطني للدولة في دعم حفظة القرآن وتشجيعهم، مشيرًا إلى أن مصر كانت وستظل منارة لعلوم القرآن وتلاوته.

كما شدد على أن الأزهر يحمل لواء خدمة القرآن منذ نشأته، وأن المشاركة الدولية الواسعة في المسابقة تعد دليلًا على مكانة مصر الريادية في هذا المجال، مؤكداً أن الأمة الإسلامية اليوم أحوج ما تكون للتمسّك بكتاب الله باعتباره أساس بناء الحضارة الإنسانية.

حضور رسمي واسع يؤكد دعم الدولة للقرآن الكريم

شهدت الفعالية حضورًا كبيرًا لعدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم:

الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية

المهندس محمد جبران وزير العمل

المهندس إبراهيم صابر محافظ القاهرة

إلى جانب قيادات دينية ومسؤولين وشخصيات عامة.

ويعكس هذا الحضور الدعم الرسمي الكبير للفعاليات القرآنية، وتأكيد الدولة على تعزيز الهوية الدينية المعتدلة وبناء جيل واعٍ يَحمل رسالة القرآن.

خطوة تعيد إحياء صوت الأسطورة

يمثّل قرار ترميم وإتاحة تسجيلات الشيخ محمد رفعت خطوة نوعية لإحياء تراث من أثّر في وجدان ملايين المسلمين، فمع اكتمال المشروع، سيصبح هذا الصوت الخالد متاحًا بجودة عالية، في إضافة تُعد من أهم جهود الأزهر للحفاظ على الهوية القرآنية وتاريخ دولة التلاوة المصرية.