عادة مضغ الماء.. أسلوب صحي جديد يمنح ترطيبًا أعمق ويحسّن الهضم بفاعلية

أصبح شرب الماء بكميات كافية جزءاً أساسياً من الروتين الصحي اليومي، إلا أن الاتجاهات الحديثة تشير إلى أن كيفية الشرب قد تكون أهم من الكمية نفسها.

ومن بين هذه العادات اللافتة ظهرت تقنية تُعرف باسم «مضغ الماء» والتي تهدف لتعزيز الترطيب وتحسين عملية الهضم بشكل ملحوظ.

ووفقاً لما نشره موقع Times Now، فإن «مضغ الماء» لا يعني المضغ بالمعنى الحرفي، بل تناول رشفات صغيرة وتحريكها داخل الفم ببطء قبل بلعها.



- كيف تعمل تقنية مضغ الماء؟

توضح أخصائية التغذية كانيكا مالهوترا أن التحريك البطيء للماء داخل الفم يساعد على مزجه باللعاب، ما يؤدي إلى تنشيط الإنزيمات الهاضمة وتهيئة المعدة لاستقبال الماء والطعام. كما يؤدي الشرب المتدرج إلى تحقيق تناغم بين عضلات الفم والحلق والمعدة، بخلاف الشرب السريع الذي قد يسبب اضطراباً مفاجئاً في عملية البلع.



- فوائد صحية لتعزيز الترطيب والهضم

تحسين الامتصاص ومنع الانتفاخ

يساعد الشرب البطيء على امتصاص الماء تدريجياً، ما يمنع الشعور بالثقل أو الانتفاخ ويضمن توزيع السوائل بكفاءة داخل خلايا الجسم.

السيطرة على الشهية ودعم خسارة الوزن

يساهم «مضغ الماء» في إرسال إشارات شبع أسرع إلى الدماغ، مما يساعد على تقليل الشهية والحد من تناول السعرات الحرارية. وتشير الدراسات إلى أن شرب الماء قبل الوجبة قد يساهم في دعم فقدان الوزن وتعزيز الأكل الواعي.

حماية الحلق وتسهيل البلع

تنظيم حركة الماء داخل الفم والحلق يقلل من احتمالية السعال أو الاختناق، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية في الحلق.



- كيف تطبق عادة مضغ الماء؟

تناول رشفات صغيرة بدلاً من الشرب السريع.

احتفظ بالماء داخل الفم لمدة 4 إلى 5 ثوانٍ قبل بلعه.

كرر هذه الطريقة على مدار اليوم للحصول على أفضل نتائج.

يُفضل شرب الماء بدرجة حرارة الغرفة حتى في فصل الصيف.

اقرأ أيضًا:

زبدة الفول السوداني للريجيم: فوائد مذهلة تدعم فقدان الوزن

فوائد وأضرار تناول الفول السوداني.. يحافظ على صحة القلب ويجب تناوله بحذر



