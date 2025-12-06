حالة الطقس غدًا الأحد 7-12-2025.. انخفاض كبير في الحرارة وأمطار تصل للسيول

احوال الطقس.. أجواء شتوية تضرب البلاد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدًا الأحد، مؤكدة استمرار الأجواء الشتوية وانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وسط نشاط للرياح وفرص أمطار متفاوتة الشدة، ويرصد الموجز التفاصيل.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

وقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، إن البلاد تتأثر بكتل هوائية باردة قادمة من جنوب أوروبا، إضافة إلى امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى انخفاض الحرارة بين 3 و4 درجات.

العظمى على القاهرة الكبرى: 20 درجة مئوية

20 درجة مئوية الصغرى ليلاً: تصل إلى 12 درجة في بعض المناطق

تصل إلى 12 درجة في بعض المناطق طقس بارد ليلًا: خاصة على شمال البلاد والصعيد

نشاط للرياح واضطراب في الملاحة البحرية

أكدت غانم استمرار نشاط الرياح خلال الأيام المقبلة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، مع اضطراب متوقع في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة.

أمطار رعدية وسيول على عدة مناطق

أشارت هيئة الأرصاد إلى استمرار فرص سقوط الأمطار طوال الأسبوع، وتتفاوت شدتها من منطقة لأخرى:

سيناء: أمطار رعدية قد تصل لحد السيول

أمطار رعدية قد تصل لحد السيول البحر الأحمر: فرص أمطار متوسطة إلى غزيرة

فرص أمطار متوسطة إلى غزيرة وسط وجنوب الصعيد: أمطار متفرقة وقد تصل للرعد

أمطار متفرقة وقد تصل للرعد استمرار عدم الاستقرار حتى نهاية الأسبوع

نصائح للمواطنين