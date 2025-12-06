موعد مباراة مصر ضد الإمارات اليوم في بطولة كأس العرب والقنوات الناقلة

تترقب الجماهيرالمصرية والعربية، مواجهة نارية تجمع منتخب مصر ضد منتخب الإمارات اليوم السبت في الجولة الثانية ضمن منافسات الجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 1 إلي 18 ديسمبر الجاري.

لا بديل أمام منتخب مصر سوي الفوز علي نظيره المنتخب الإماراتي بعد تعادله أمام الكويت في الجولة الأولي في ظل رغبته بحجز تذكرة التأهل للأدوار التالية عن المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبات الكويت والأردن.

موعد قمة مصر أمام الإمارات

القمة النارية التي تجمع منتخب مصر ضد نظيره منتخب الإمارات في الجولة الثانية بمنافساته بالجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 1 إلي 18 ديسمبر الجاري، تنطلق في الثامنة والنصف مساء اليوم السبت الموافق 6 دسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لقمة مصر ضد الإمارات

يمكنك متابعة مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب الإمارات التي تجمعهما ضمن منافسات الجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب التي تستضيفها دولة قطر، عبر قنوات بي ان سبورت والكاس القطرية وأيضا قناة أبوظبي الرياضية مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

مصر ضد الإمارات

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد الإمارات

يرصد الموجز، تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد الإمارات حيث من المنتظر مشاركة العناصر الأتية..

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: ياسين مرعى ومحمود الونش وأكرم توفيق ويحيي زكريا

خط الوسط: غنام محمد ومحمد الننى ومجدي أفشة

خط الهجوم: مصطفى سعد ميسى وإسلام عيسى ومروان حمدي.

قائمة منتخب مصر المشارك بكأس العرب

حراسة المرمى: علي لطفي – محمد عواد – محمد بسام

خط الدفاع: هادي رياض – محمود حمدي “الونش” – ياسين مرعي – رجب نبي - أحمد هاني – كريم العراقي - يحيى زكريا – كريم فؤاد

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – أكرم توفيق – غنام محمد – محمد مجدي “أفشة” – إسلام عيسى – مصطفى شلبي – مصطفى سعد “ميسي” – ميدو جابر

خط الهجوم: محمد شريف – حسام حسن – مروان حمدى.

