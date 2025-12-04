القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد الإمارات في بطولة كأس العرب والتشكيل المتوقع

عشاق المتعة والإثارة، يترقبون مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب الإمارات في الجولة الثانية ضمن منافسات الجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 1 إلي 18 ديسمبر الجاري.

يبحث المنتخب المصري عن الفوز أمام نظيره المنتخب الإماراتي بعد تعادله أمام الكويت في الجولة الأولي وذلك لحسم تذكرة التأهل للأدوار التالية عن المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبات الكويت والأردن.

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد الإمارات

يرصد الموجز، تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة الإمارات حيث من المنتظر مشاركة العناصر الأتية..

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: ياسين مرعى ومحمود الونش وأكرم توفيق ويحي زكريا

خط الوسط: غنام محمد ومحمد الننى وعمرو السولية

خط الهجوم: مصطفى سعد ميسى وإسلام عيسى ومروان حمدي.

موعد قمة مصر ضد الإمارات

مباراة المنتخب المصري ضد نظيره منتخب الإمارات في الجولة الثانية بمنافساته بالجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 1 إلي 18 ديسمبر الجاري، تنطلق في الثامنة مساء بعد غد السبت الموافق 6 دسمبرالجاري.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد الإمارات

قمة منتخب مصر ضد نظيره منتخب الإمارات التي تجمعهما ضمن منافساته بالجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب التي تستضيفها دولة قطر، تنقل عبر قنوات بي ان سبورت والكاس القطرية وأيضا قناة أبوظبي الرياضية مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

قائمة منتخب مصر المشارك بكأس العرب

حراسة المرمى: علي لطفي – محمد عواد – محمد بسام

خط الدفاع: هادي رياض – محمود حمدي “الونش” – ياسين مرعي – رجب نبي - أحمد هاني – كريم العراقي - يحيى زكريا – كريم فؤاد

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – أكرم توفيق – غنام محمد – محمد مجدي “أفشة” – إسلام عيسى – مصطفى شلبي – مصطفى سعد “ميسي” – ميدو جابر

خط الهجوم: محمد شريف – حسام حسن – مروان حمدى.

