رسالة حاسمة من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

محمد صلاح خارج التشكيل يشعل الجدل مجددًا

تجددت التساؤلات حول مستقبل محمد صلاح مع ليفربول بعد جلوسه على مقاعد البدلاء خلال الفوز على وست هام بثنائية نظيفة، غياب النجم المصري محمد صلاح عن المشاركة، رغم أهمية اللقاء، فتح الباب أمام عودة التكهنات حول إمكانية رحيله، ويرصد الموجز التفاصيل.

اهتمام سعودي يعود إلى الواجهة

تقارير صحفية أشارت إلى أن أندية سعودية قد أعادت فتح ملف ضم محمد صلاح خلال الفترة المقبلة، خصوصًا بعد أشهر قليلة من تجديد عقده مع الريدز، وهو ما زاد من ترقب الجماهير لمصير قائد الهجوم.

رومانو يكشف موقف ليفربول الحقيقي

الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو أكد في تصريحات جديدة أن ليفربول أرسل «رسالة صارمة للغاية» بشأن مستقبل محمد صلاح، موضحًا أن النادي لا يُقيّم لاعبيه وفق تراجع مستواهم في فترة قصيرة، وأضاف أن غالبية عناصر الفريق مرت بنفس الظروف تحت قيادة المدير الفني أرني سلوت.

مهمة دولية تهدئ الجدل مؤقتًا

انضمام محمد صلاح إلى معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية قد يخفف حدة الجدل حول مستقبله، على أن تتضح الصورة بوضوح بعد انتهاء مشاركته في البطولة.

النصف الثاني من الموسم كلمة السر

رغم مكانة صلاح كأحد أهم رموز العصر الذهبي لليفربول والمتوج بالحذاء الذهبي أربع مرات، إلا أن النصف الثاني من الموسم سيكون العامل الحاسم في تحديد ما إذا كان سيواصل مسيرته مع النادي أم يبدأ فصلًا جديدًا خارج آنفيلد.