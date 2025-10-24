سلوت: ما يمر به محمد صلاح لحظة صعبة للجميع في ليفربول

المدرب الهولندي يؤكد: لا أحد معتاد على الخسارة بعد سلسلة انتصارات طويلة

محمد صلاح يمر بمرحلة حرجة داخل ليفربول

تحدث الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن الصعوبات التي يعيشها النجم المصري محمد صلاح خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن ما يمر به اللاعب لا يخصه وحده، بل يشمل جميع عناصر الفريق بعد سلسلة نتائج متراجعة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويرصد الموجز التفاصيل.

وفي تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة برينتفورد، قال سلوت:

"هل هي لحظة صعبة لمحمد صلاح؟ نعم، ولكنها كانت لحظة صعبة علينا جميعًا، لأن لا أحد في ليفربول معتاد على الخسارة."

وأشار إلى أن الفريق بدأ الموسم بقوة بتحقيق سبعة انتصارات متتالية، لكن الأمور تغيرت مؤخرًا مع تلقي أكثر من هزيمة متتالية، مما أثر على الحالة المعنوية للفريق بالكامل، بما في ذلك محمد صلاح، الذي اعتاد على الأداء القوي والمنافسة في القمة دائمًا.

إصابات تربك حسابات ليفربول قبل مواجهة برينتفورد

سلوت أوضح أن الفريق يعاني من بعض الغيابات المؤثرة، قائلًا:

"إيزاك ليس في حالة سيئة للغاية، لكن مشاركته أمام برينتفورد محل شك، والأمر نفسه ينطبق على جرافينبيرج الذي غاب عن مواجهة آينتراخت فرانكفورت بسبب مشكلة في الكاحل."

وتابع المدير الفني أن مثل هذه الظروف تفرض تحديات إضافية، خصوصًا بعد التغييرات الكبيرة التي شهدها الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، مضيفًا أن ليفربول فقد أربعة لاعبين أساسيين، ثلاثة منهم في مباريات خارج ملعبه، وهو ما أثر على التوازن داخل التشكيلة.

سلوت: علينا التطور ومواصلة العمل الجماعي

في ختام حديثه، شدد سلوت على أن الفرق الكبرى لا تعتمد فقط على 11 لاعبًا أساسيًا، بل تحتاج دائمًا إلى عمق في التشكيلة وقدرة على التكيف مع الغيابات. وأضاف:

"حتى بعد فوزنا بسبع مباريات متتالية، كنت أشعر أننا بحاجة للتطور أكثر. التغييرات الكثيرة تحتاج وقتًا، وعلينا أن نجد الطريقة المناسبة للنمو معًا كفريق واحد."

ويواجه ليفربول ضغطًا متزايدًا من جماهيره بعد التراجع الأخير في الأداء، وسط تساؤلات حول مستقبل الفريق في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، خصوصًا مع تألق منافسيه مثل مانشستر سيتي وآرسنال.

محمد صلاح تحت الأضواء من جديد

من جانبه، يواصل محمد صلاح جذب الأنظار، ليس فقط بصفته قائد الهجوم، بل أيضًا لكونه أحد رموز ليفربول الحديثة، ورغم تراجع مستواه مؤخرًا، يرى محللون أن ما يمر به "مو" ما هو إلا عثرة مؤقتة في مسيرته المليئة بالإنجازات، حيث يُعد أحد أكثر اللاعبين تأثيرًا في تاريخ النادي.

