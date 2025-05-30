صلاح يهيمن على التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي بعد موسم استثنائي

واصل النجم المصري محمد صلاح تقديم مستويات مبهرة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2024-2025، ما جعله يتصدر التشكيل المثالي للبطولة بجدارة واستحقاق، وسجل صلاح 25 هدفًا وصنع 16 آخرين، ليؤكد من جديد مكانته كأحد أعظم لاعبي الدوري على مدار تاريخه.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

إشادة من نجوم وأساطير اللعبة

اختار كل من آلان شيرر، الهداف التاريخي للبريميرليغ، والنجم السابق ريو فرديناند، محمد صلاح ضمن تشكيلهم المثالي للموسم ،وأجمع كلاهما على أن ما يقدمه صلاح لا يقتصر فقط على الأرقام، بل يمتد لتأثيره الكبير على أداء فريقه ليفربول واستمراره في القمة.

تفوق إحصائي واضح

محمد صلاح لم يكن مجرد هداف، بل جاء من بين أكثر اللاعبين صناعة للفرص ،وشبكة "سوفا سكور" المتخصصة في تحليل الأداء الرياضي وضعته ضمن التشكيل المثالي لعام 2024، متفوقًا على العديد من أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي مثل هالاند، ساكا، وفودين.

دور حاسم في موسم ليفربول

رغم تعرضه لإصابة أبعدته لبضع مباريات، لعب صلاح دورًا رئيسيًا في بقاء ليفربول في المنافسة على لقب الدوري حتى الأسابيع الأخيرة، وقوته الذهنية ومساهمته الجماعية جعلت منه القائد الحقيقي لهجوم الفريق الأحمر.

إنجاز جديد في سجل حافل

منذ انضمامه إلى ليفربول عام 2017، لم يتوقف صلاح عن كسر الأرقام وتحقيق البطولات، من دوري الأبطال إلى الدوري الإنجليزي، والآن، بإضافته إلى التشكيل المثالي للموسم، يؤكد أنه ما زال الرقم الأول في كرة القدم الإنجليزية.

صلاح واستمرارية التألق عبر المواسم

ما يميز محمد صلاح ليس فقط أرقامه الكبيرة هذا الموسم، بل قدرته على الحفاظ على مستوى عالٍ من الأداء منذ انضمامه إلى ليفربول قبل أكثر من سبع سنوات ،فمنذ موسمه الأول في 2017-2018 حين حطم الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد، وحتى الآن، لم يغب صلاح عن المشهد التهديفي أو قائمة الأفضل في الدوري، وهذا الثبات في المستوى جعله مصدر ثقة دائم للمدربين والجماهير، وعزز من مكانته كواحد من أعظم اللاعبين في تاريخ ليفربول والبريميرليغ.

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