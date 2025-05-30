التشكيل المتوقع لمباراة بيراميدز ضد الزمالك في نهائي كأس مصر

يترقب عشاق كرة القدم، قمة نارية تجمع فريق بيراميدز ضد الزمالك ، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس مصر للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز في مواجهة لا تقبل القسمة علي اثنين حيث يسعي فريق بيراميدز للتتويج بالبطولة خاصة بعد خسارته بطولة الدوري العام لصالح النادي الأهلي بعد تصدره البطولة لفترات طويلة.

وتمثل البطولة فرصة لفريق الزمالك لمصالحة جماهيره حتي لا يخرج من الموسم خالي الوفاض بعد خسارة بطولة الدوري وكأس الرابطة والكونفدرالية الأفريقية.

موعد قمة بيراميدز أمام الزمالك

مواجهة فريق بيراميدز أمام نظيره فريق سيراميكا، التي تجمعهما ضمن منافسات نهائي بطولة كأس مصرللموسم الجاري 2024-2025 تنطلق فى التاسعة والنصف مساء الخميس الموافق 5 يونيو المقبل.

مشاهدة قمة بيراميدز أمام الزمالك

يمكنك مشاهدة قمة فريق بيراميدز أمام نظيره فريق الزمالك ضمن منافسات نهائي بطولة كأس مصرللموسم الجاري 2024-2025، على الهواء مباشرة عبر قنوات ON SPORT .

بيراميدز ضد الزمالك

التشكيل المتوقع لـ بيراميدز ضد الزمالك

يرصد الموجز، تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة نظيره الزمالك ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين – وليد الكرتي – أحمد عاطف – مصطفى فتحي – كريم حافظ

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

التشكيل المتوقع لفريق الزمالك أمام بيراميدز

نرصد تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدزويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبدالمجيد – مصدق – محمود بنتايك

خط الوسط: دونجا – عبدالله السعيد – ناصر ماهر

خط الهجوم: مصطفي شلبي - ناصر منسي - الجزيري

ترتيب بيراميدز والزمالك بالدوري المصري قبل مواجهة نهائي الكأس

نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة بيراميدز ضد الزمالك ويأتي كالتالي:

ترتيب الأندية المتنافسة على اللقب

1- الأهلي (58 نقطة)

2- بيراميدز (56 نقطة)

3- الزمالك (44 نقطة)

4- المصري البورسعيدي (42 نقطة)

5- البنك الأهلي (38 نقطة)

6- سيراميكا كليوباترا (37 نقطة)

7- فاركو (32 نقطة)

8- بتروجت (27 نقطة)

9- حرس الحدود (24 نقطة)

ترتيب الأندية المتنافسة على البقاء

1- زد إف سي - 31 نقطة

2- الجونة - 30 نقطة

3- طلائع الجيش - 27 نقطة

4- إنبي - 25 نقطة

5- الاتحاد السكندري - 25 نقطة

6- سموحة - 24 نقطة

7- مودرن سبورت - 22 نقطة

8- غزل المحلة - 21 نقطة

9- الإسماعيلي - 19 نقطة

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