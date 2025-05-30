القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد فاركو في الدوري

تترقب جماهير كرة القدم، مواجهة فريق الزمالك ضد فاركو ، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث فريق الزمالك عن تحقيق الفوز ضد نظيره فريق فاركو لمواصلة الانتصارات عقب خروجه رسميا من سباق صدارة جدول ترتيب الدوري المصري استعدادا لمواجهة بيراميدز في نهائي الكأس.

موعد ماتش الزمالك أمام فاركو

يلتقي فريق الزمالك نظيره فريق فاركو ضمن منافسات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025، وذلك في تمام الثامنة مساء السبت المقبل الموافق 31 مايو الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد فاركو

يتم نقل قمة فريق الزمالك أمام نظيره فاركو ضمن منافسات بطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025، على الهواء مباشرة عبر قنوات ON SPORT .

الزمالك ضد فاركو

التشكيل المتوقع لماتش الزمالك أمام فاركو

يرصد الموجز، تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة فاركو ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبدالمجيد – مصدق – محمود بنتايك

خط الوسط: دونجا – عبدالله السعيد – ناصر ماهر

خط الهجوم: مصطفي شلبي - ناصر منسي - الجزيري

ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك ضد فاركو

نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك ضد فاركو ويأتي كالتالي:

ترتيب الأندية المتنافسة على اللقب

1- الأهلي (58 نقطة)

2- بيراميدز (56 نقطة)

3- الزمالك (44 نقطة)

4- المصري البورسعيدي (42 نقطة)

5- البنك الأهلي (38 نقطة)

6- سيراميكا كليوباترا (37 نقطة)

7- فاركو (32 نقطة)

8- بتروجت (27 نقطة)

9- حرس الحدود (24 نقطة)

ترتيب الأندية المتنافسة على البقاء

1- زد إف سي - 31 نقطة

2- الجونة - 30 نقطة

3- طلائع الجيش - 27 نقطة

4- إنبي - 25 نقطة

5- الاتحاد السكندري - 25 نقطة

6- سموحة - 24 نقطة

7- مودرن سبورت - 22 نقطة

8- غزل المحلة - 21 نقطة

9- الإسماعيلي - 19 نقطة

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