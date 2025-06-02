الحديث عن غـ زة ممنوع.. بي بي سي توقف لقاء محمد صلاح ولينيكر

أثارت صحيفة "ذا صن" البريطانية مفاجأة كبيرة بعدما كشفت أن هيئة الإذاعة البريطانية أوقفت بث مقابلة كانت منتظرة بين محمد صلاح وجاري لينيكر ،وكان من المقرر أن تُعرض المقابلة ضمن حلقة وداعية لبرنامج "مباراة اليوم" الذي يقدمه لينيكر منذ أكثر من 25 عامًا.

وبحسب مصادر الصحيفة، فإن إلغاء المقابلة تم فجأة ودون سابق إنذار، رغم الاستعداد الكامل للتسجيل والبث، وكان من المتوقع أن يتحدث صلاح عن مسيرته الرياضية، إلا أن القلق الأكبر داخل بي بي سي كان من احتمال التطرق إلى الوضع في غزة.

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مخاوف من تسييس الحوار

محمد صلاح سبق وأن أعلن دعمه لغزة خلال العدوان الإسرائيلي، داعيًا عبر حساباته الرسمية لوقف العنف ضد المدنيين، كما أن لينيكر نفسه أثار انتقادات بعدما أعاد نشر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي تضمن رمزًا مؤيدًا لفلسطين اعتبره البعض معاديًا للسامية.

وهذه المواقف دفعت إدارة BBC، وتحديدًا مديرها الرياضي الجديد أليكس كاي-جيلسكي، إلى اتخاذ قرار حاسم بمنع عرض المقابلة، حسبما أفادت الصحيفة البريطانية.

توتر داخلي في المؤسسة

كشفت "ذا صن" عن وجود توتر واضح بين لينيكر وكاي-جيلسكي، ظهر جليًا عندما تجاهل المذيع المخضرم مديره خلال نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وتشير بعض المصادر إلى أن قرار الإلغاء لم يكن مهنيًا فقط، بل ارتبط أيضًا بخلافات شخصية داخل الهيئة.

ردود فعل وانتقادات

اعتبر البعض أن القرار بمثابة تقييد لحرية التعبير، خاصة أن المقابلة كانت ستُعرض في سياق رياضي بعيد عن التسييس، ورأى مراقبون أن الخطوة تمثل ازدواجية في المعايير، حيث تتجنب BBC المحتوى المتعلق بفلسطين في حين تبدي انفتاحًا على قضايا سياسية أخرى.

الإعلام الغربي وقضية فلسطين

تسلّط هذه الواقعة الضوء مجددًا على ما يصفه البعض بـ"تحفّظ الإعلام الغربي" في تغطية القضية الفلسطينية، وازدواجيته في التعامل مع أصوات داعمة لها، فعلى الرغم من تصاعد الأصوات المطالبة بحرية التعبير وحق الشخصيات العامة في إبداء مواقف إنسانية، لا تزال المؤسسات الإعلامية الكبرى حذرة إلى حد الرقابة المسبقة، خاصة إذا كان الحديث يتعلق بإسرائيل أو دعم الفلسطينيين.

ويرى مراقبون أن منع ظهور محمد صلاح – أحد أكثر اللاعبين تأثيرًا في العالم – في مقابلة قد تتناول قضايا خارج الملعب، يبعث برسالة مقلقة حول حدود التعبير داخل الأوساط الإعلامية البريطانية.

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