موعد مباراة الأهلي ضد باتشوكا المكسيكي استعدادا لمونديال الأندية والقنوات الناقلة

يترقب عشاق المارد الأحمر، مواجهة فريق الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي ، التي تجمعهما الأحد المقبل على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية، وذلك ضمن خطة الفريق للاستعداد لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

يسعي فريق الأهلي لاستغلال المباراة أمام باتشوكا للاطمئنان علي جاهزية جميع عناصر الفريق وإندماج الوافدين الجدد مع قوام الفريق الرئيسي قبل انطلاق منافسات المونديال التي يسعي الفريق لتحقيق نتائج قوية خلال منافساتها.

موعد مباراة الاهلي ضد باتشوكا

قمة فريق الأهلي أمام نظيره فريق باتشوكا، التي تجمعهما ضمن استعدادات الأهلي لخوض منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، تنطلق في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

الأهلي ضد باتشوكا

القنوات الناقلة لماتش الاهلي ضد باتشوكا

يمكنك الاستمتاع بقمة فريق الاهلي أمام نظيره فريق باتشوكا التي تجمعهما ضمن استعدادات الأهلي لخوض منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، على الهواء مباشرة عبر قنوات ON SPORT.

التشكيل المتوقع لـ الاهلي ضد باتشوكا

يرصد الموجز، تشكيل الاهلي المتوقع أمام نظيره فريق باتشوكا ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري، أحمد كوكا، مصطفي العش، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: وسام أبوعلي، تريزيجيه، أشرف بن شرقي.

الأهلي بطل الدوري المصري قبل انطلاق المونديال

توج الأهلي بطلا للدوري العام قبل انطلاق مونديال الأندية وجاء ترتيب الفرق كالتالي:

ترتيب الأندية المتنافسة على اللقب

1- الأهلي (58 نقطة)

2- بيراميدز (56 نقطة)

3- الزمالك (47 نقطة)

4- المصري البورسعيدي (42 نقطة)

5- البنك الأهلي (37 نقطة)

6- سيراميكا كليوباترا (37 نقطة)

7- فاركو (32 نقطة)

8- بتروجت (26 نقطة)

9- حرس الحدود (24 نقطة)

ترتيب الأندية المتنافسة على البقاء

1- زد إف سي - 30 نقطة

2- الجونة - 30 نقطة

3- طلائع الجيش - 27 نقطة

4- إنبي - 25 نقطة

5- الاتحاد السكندري - 25 نقطة

6- سموحة - 24 نقطة

7- مودرن سبورت - 22 نقطة

8- غزل المحلة - 21 نقطة

9- الإسماعيلي - 19 نقطة

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