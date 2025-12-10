موعد مباراة الأهلي ضد إنبي في بطولة كأس العاصمة والقنوات الناقلة

تترقب جماهير القلعة الحمراء، مواجهة فريق الأهلي ضد نظيره فريق إنبي في أولي جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر للموسم الجديد 2025-2026.

تشهد مشاركة فريق الاهلي في هذه النسخة من بطولة كأس عاصمة مصرالدفع بالصف الثاني بسبب مشاركة عدد كبيرمن اللاعبين بالمنتخب الوطني الأول والمنتخب الثاني المشاركين ببطولتي كأس الأمم الأفريقية بالمغرب وبطولة كأس العرب بقطر.

موعد مباراة الأهلي ضد إنبي

مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق إنبي في أولي جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر للموسم الجديد 2025-2026، تنطلق في الثامنة مساء غد الخميس الموافق 11 ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد إنبي

يمكنك مشاهدة مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق إنبي التي تجمعهما في أولي جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر للموسم الجديد 2025-2026، والمقررة في الثامنة مساء غد الخميس الموافق 11 ديسمبر الجاري، عبر قنوات on sports مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

الأهلي ضد إنبي في كأس العاصمة

تشكيل الأهلي المتوقع ضد إنبي

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي ضد نظيره إنبي والذي من المنتظر أن يشهد الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد بيكهام - مصطفي العش - عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: أحمد رضا - كوكا - أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر- حمزة عبدالكريم.

قرعة بطولة كأس عاصمة مصر

تم تقسيم الفرق المشاركة ببطولة كأس عاصمة مصر إلى ثلاث مجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى:

الأهلي - سيراميكا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب.

المجموعة الثانية:

بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة.

المحموعة الثالثة:

الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد إف سي - الاتحاد السكندري - سموحة - كهرباء الإسماعيلية.

