ليفربول يفتح الباب لرحيل محمد صلاح في يناير..وتفاصيل جديدة عن أزمة الاستبعاد

الغندور يكشف مفاجأة: صلاح معروض للبيع بـ65 مليون يورو

كشف الإعلامي خالد الغندور عن نية نادي ليفربول الاستغناء عن النجم المصري محمد صلاح خلال سوق انتقالات يناير القادم، مشيرًا إلى أن النادي الإنجليزي حدّد سعرًا مبدئيًا يبلغ 65 مليون يورو لبيعه، ويرصد الموجز التفاصيل.



وأوضح الغندور عبر حسابه على «فيس بوك» أن الإدارة أصبحت منفتحة على رحيل اللاعب، بالتزامن مع تصاعد الجدل حول مستقبله.

أزمة تصريحات محمد صلاح تشعل الأجواء داخل ليفربول

تصدّر اسم محمد صلاح المشهد خلال الساعات الماضية بعد تصريحات مثيرة أثارت مفاجأة داخل النادي الإنجليزي، خصوصًا مع ارتباطها بقرار استبعاده من مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

وتزامنت الأزمة مع دعم جماهيري واسع لصلاح، حيث أعرب عدد من الفنانين والإعلاميين، بينهم شريف عامر وصلاح عبد الله، عن مساندتهم للنجم المصري في أزمته.

آرني سلوت يكشف كواليس الاستبعاد: «لم أفهم تصريحات صلاح»

وخلال مؤتمر صحفي، كشف الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، كواليس قراره باستبعاد محمد صلاح من مواجهة إنتر.

وقال سلوت:

«لا أستطيع تحديد ما كان يقصده من تصريحاته، كل ما حدث أنني أخبرته بعد حديثه الإعلامي بأنه لن يسافر معنا إلى المباراة».

وأضاف المدرب أن علاقته مع اللاعب لم تصل إلى مرحلة الانهيار كما يتردد، مؤكدًا أن صلاح تعامل باحترام بعد المباراة، لكن تصريحاته جاءت «مفاجِئة وغير مفهومة».

سلوت: القرار فني.. والموقف قد يتغير بعد مباراة إنتر

وأكد سلوت أن استبعاد صلاح ليس الحالة الأولى في الفريق ولن تكون الأخيرة، موضحًا أن رد فعله كان واضحًا، وأن القرار اتُّخذ وفق اعتبارات فنية وإدارية داخل النادي.

وأشار إلى أن إدارة ليفربول ستعيد النظر في الملف بعد مواجهة إنتر، قائلًا:

«بعد المباراة سنرى ما يمكن فعله في قضية محمد صلاح من جديد».

هل يقترب صلاح من الرحيل؟

في ظل هذا المشهد المشتعل، ومع تسريب نية ليفربول لبيع صلاح في يناير، ترتفع التساؤلات حول مستقبل «الفرعون المصري» وما إذا كانت حقبته في «الريدز» تقترب من النهاية بعد سنوات من الإنجازات والتاريخ.