محمد صلاح يهاجم ليفربول:أشعر بالتجاهل.. وقد تكون مباراتي الأخيرة قبل أمم أفريقيا

محمد صلاح.. خلاف يتصاعد داخل ليفربول

تصريحات محمد صلاح الأخيرة فجّرت حالة من الجدل داخل ليفربول، بعدما خرج النجم المصري عن صمته موجّهًا انتقادات مباشرة لمدربه أرني سلوت، عقب جلوسه بديلاً لثلاث مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وآخرها التعادل أمام ليدز يونايتد (3-3)، ويرصد الموجز التفاصيل.

صلاح عبّر بوضوح عن غضبه قائلاً: “لا أستطيع تصديق ما يحدث.. أنا محبط جداً”، معتبرًا أن قرار استبعاده لا يستند إلى مبرر منطقي، رغم ما قدمه للنادي عبر سنوات طويلة أثبت فيها أنه أحد أهم اللاعبين في تاريخ ليفربول الحديث.

صلاح: النادي يحمّلني المسؤولية بلا سبب

خلال حديثه للصحفيين، أكد صلاح أنه يشعر بأن النادي يضغط عليه بشكل غير عادل:

“أشعر أن النادي يحمّلني المسؤولية ويضع الضغط علي.. الأمر غير مقبول بالنسبة لي.”

وأضاف أنه لطالما كان يتوقع تجديد عقده وإنهاء مسيرته في ليفربول، لكنه بات مقتنعًا بأن الأمور لا تسير وفق ما كان يخطط له، وأشار إلى أن العلاقة الجيدة التي كانت تربطه بسلوت “اختفت فجأة” دون تفسير واضح.

رسائل قوية تمس تاريخ صلاح في البريميرليغ

النجم المصري ذكّر بإنجازاته قائلاً:

“منذ انضمامي للدوري الإنجليزي، لا أعتقد أن أحدًا سجل أو صنع أكثر مني.”

وأضاف مستنكرًا ازدواجية المعايير:

“عندما مرّ هاري كين بفترة سلبية، دافع عنه الجميع.. لكن معي يقولون إن الحل هو الجلوس على مقاعد البدلاء.”

كما وجّه رسالة غير مباشرة للانتقادات المتوقعة من جيمي كاراغر:

“غدًا سينتقدني كاراغر.. لا بأس.”

إشارة غير مباشرة لاحتمال الرحيل

واحدة من أكثر التصريحات لفتًا للأنظار كانت إشارة صلاح إلى أن مباراة برايتون قد تكون “بمثابة الوداع قبل الذهاب إلى كأس أمم أفريقيا”، ما أثار تساؤلات حول مستقبله في النادي.

وأوضح أنه دعا والدته لحضور المباراة دون أن يعلم إن كان سيشارك أم لا، مؤكدًا أنه يحاول الاستمتاع بما تبقى، في ظل ضبابية مستقبله داخل الفريق.

علاقة تتصدع ومستقبل مجهول

ورغم تأكيده أنه “ليس أكبر من النادي”، شدد صلاح على أنه يستحق احترامًا يتناسب مع ما قدمه للنادي طوال سنوات، مضيفًا:

“لست مضطرًا للقتال يوميًا من أجل مركزي.. لقد بذلت الكثير وأعرف قيمتي.”

وتعكس نبرة صلاح الحادة وصول العلاقة بينه وبين إدارة النادي ومدربه إلى مستوى غير مسبوق من التوتر، مع احتمالات بفتح باب الرحيل خلال الفترة المقبلة.

تصريحات محمد صلاح الأخيرة تكشف عن أزمة حقيقية داخل ليفربول، تتجاوز مجرد الجلوس على مقاعد البدلاء، وتمتد إلى شعور النجم المصري بعدم التقدير وانهيار العلاقة مع المدرب. ومع اقتراب مشاركته في كأس أمم أفريقيا، بات مستقبل صلاح مع النادي الإنجليزي على المحك، وسط ترقب جماهيري وإعلامي شديد لما ستسفر عنه الأيام المقبلة.