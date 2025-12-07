أمطار رعدية واسعة النطاق اليوم وتحذيرات من شبورة كثيفة تعيق الحركة المرورية

تشهد محافظات الجمهورية اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025 ، حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث أعلنت هيئة الأرصاد أن الشبورة الكثيفة ستكون أحد أبرز الظواهر المؤثرة خاصة في ساعات الصباح الباكر، ما يتسبب في انخفاض الرؤية على الطرق الزراعية والسريعة ومحاور القاهرة الكبرى.

- أمطار متفاوتة على محافظات البحر الأحمر وسيناء

وأشارت الهيئة إلى استمرار الأمطار المتوسطة والرعدية على سواحل البحر الأحمر، لاسيما رأس غارب والغردقة والقصير ومرسى علم، مع امتدادها إلى جنوب وشمال سيناء.

وتشهد مناطق مثل شرم الشيخ ودهب وسانت كاترين نشاطًا للسحب الرعدية، بينما تتعرض السواحل الشمالية ومدن القناة لأمطار خفيفة تمتد أحيانًا للقاهرة الكبرى.

- رياح نشطة وملاحة بحرية غير مستقرة

توقعت هيئة الأرصاد اضطرابًا في حركة الملاحة بالبحر الأحمر بسبب نشاط الرياح، التي تتراوح سرعتها بين 40 و50 كم/س، مع ارتفاع الأمواج إلى ما بين مترين وثلاثة أمتار، مما قد يؤثر على حركة السفن وعمليات الصيد.

- درجات الحرارة المسجلة اليوم

القاهرة الكبرى : العظمى 21 – الصغرى 12

الإسكندرية : العظمى 19 – الصغرى 12

مطروح : العظمى 20 – الصغرى 12

سوهاج : العظمى 25 – الصغرى 10

قنا : العظمى 28 – الصغرى 12

أسوان : العظمى 30 – الصغرى 16

- نصائح هامة من الأرصاد للمواطنين

1. تجنّب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

2. عدم ملامسة أعمدة الإنارة نهائيًا.

3. الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

4. القيادة بحذر خلال الأمطار، مع تخفيف السرعة وتشغيل الكشافات وترك مسافات أمان كافية.

5. يفضل التواجد داخل المباني السكنية أثناء سقوط الأمطار.

