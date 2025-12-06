شروط القبول ومعايير التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2024

أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية رسميًا تفاصيل التقدّم لمسابقة تعيين معاون نيابة إدارية للدفعة الجديدة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة لعام 2024، ضمن خطة تستهدف انتقاء الكفاءات القادرة على أداء الدور القضائي بكفاءة ونزاهة، ويأتي الإعلان في إطار حرص النيابة الإدارية على تعزيز منظومة الاختيار وفق أُسس واضحة ومعايير موضوعية تضمن تكافؤ الفرص، ويرصد الموجز التفاصيل.

شروط التقدّم لوظيفة معاون نيابة إدارية

وضعت النيابة الإدارية قائمة من الشروط الأساسية الواجب توافرها في المتقدمين، لضمان اختيار العناصر الأكثر جدارة للعمل القضائي، وجاءت الشروط على النحو التالي:

يشترط الحصول على تقدير تراكمي لا يقل عن جيد في البكالوريوس.

في البكالوريوس. ألا يتجاوز سن المتقدم 30 عامًا في 26 ديسمبر 2025 ، وهو آخر يوم للتسجيل الإلكتروني.

، وهو آخر يوم للتسجيل الإلكتروني. توافر الأهلية والصلاحية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية.

اللازمة لشغل الوظيفة القضائية. اجتياز المقابلات والاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية. النجاح في الفحوص الطبية والدورات المقررة قبل قرار التعيين النهائي.

وتؤكد النيابة أن أي طلب لا يستوفي ضوابط التقديم سيتم استبعاده مباشرة دون الرجوع للمتقدم.

مواعيد التسجيل الإلكتروني 2025

أوضحت الأمانة العامة أن التسجيل الإلكتروني هو الخطوة الأولى الإلزامية، ويتم عبر موقع النيابة الإدارية خلال الفترة من:

15 ديسمبر حتى 26 ديسمبر 2025

على المتقدمين إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة، ثم طباعة 5 نسخ من وثيقة التعارف بعد استكمال عملية التسجيل، لإرفاقها ضمن ملف التقديم الورقي لاحقًا.

مقار ومواعيد سحب وتقديم الملفات 2026

تبدأ عملية سحب وتقديم الملفات للمرشحين المستوفين الشروط خلال الفترة من:

3 يناير حتى 29 يناير 2026

وذلك في مقر النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر – ميدان النجدة، يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 2:30 ظهرًا.

وسيتم إعلان مواعيد الحضور المحددة لكل جامعة عبر الموقع الرسمي؛ لضمان التنظيم ومنع التكدس بين المتقدمين.

المستندات المطلوبة وإرشادات التقديم

أكدت النيابة أن استلام الملف يتطلب تقديم:

خمس نسخ مطبوعة من وثيقة التعارف.

من وثيقة التعارف. جميع المستندات المعلنة على موقع النيابة الإدارية.

كما شددت على أنها لن تعتد بأي طلب يتم تقديمه قبل موعد الإعلان الرسمي أو بعد انتهاء المدة المحددة، أو غير المستوفي للشروط.

وأشارت إلى أن أصول المستندات لن تُسترد بعد تقديمها ضمن ملف التعيين.

آلية الاختيار وضمانات النزاهة

أكدت النيابة الإدارية أن عملية التقييم تعتمد على معايير مهنية دقيقة، تشمل فحص المستندات، والاختبارات التحريرية والشفهية، والمقابلات الشخصية، بالإضافة إلى الفحوص الطبية.

ويشرف المجلس الأعلى للنيابة الإدارية على جميع مراحل المسابقة لضمان أعلى درجات الشفافية والحياد، وإتاحة فرص متكافئة لجميع المتقدمين دون استثناءات.

خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة العدالة

يأتي الإعلان عن مسابقة تعيين معاون نيابة إدارية دفعة 2024 ضمن جهود الدولة لتجديد الدماء داخل الهيئات القضائية وإتاحة الفرصة للخريجين المتميزين للالتحاق بسلك النيابة، بما يساهم في دعم منظومة العدالة وتحقيق سيادة القانون.