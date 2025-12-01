الأرصاد تحذر من طقس غير مستقر اليوم مع انخفاض الحرارة وشبورة كثيفة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بياناً يؤكد استمرار موجة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، محذرة من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب المحافظات ، اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025 ، إلى جانب ظهور شبورة مائية كثيفة وتزايد فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة.

وتشير الهيئة إلى أن البلاد ستشهد طقسًا باردًا في الصباح الباكر، يميل للاعتدال نهارًا، ويتحول لمائل للبرودة ليلًا، خاصة بمناطق الجنوب.

- شبورة مائية كثيفة وتدني للرؤية

حذّرت الأرصاد من تكون شبورة مائية كثيفة بين الساعة 2 و9 صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، وشمال سيناء، مؤكدة أنها قد تصل لحد تعطل الرؤية الأفقية، مما يستلزم القيادة بحذر شديد.

- أمطار خفيفة ورياح نشطة تزيد الإحساس بالبرودة

تتوقع الهيئة فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع نشاط للرياح على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشمال سيناء، وهو ما يزيد الشعور بالبرودة.

- سحب منخفضة ورذاذ خفيف محتمل

ترصد الأرصاد استمرار تكوّن السحب المنخفضة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء، وقد يصاحبها رذاذ خفيف خلال الصباح الباكر دون تأثيرات واضحة على الأنشطة اليومية.



- درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين

القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 – الصغرى 22

السواحل الشمالية: العظمى 23 – الصغرى 22

شمال الصعيد: العظمى 24 – الصغرى 23

جنوب الصعيد: العظمى 28 – الصغرى 27



- الأرصاد تدعو لمتابعة التحديثات والالتزام بإرشادات القيادة

وفي ختام بيانها، شددت الهيئة على ضرورة متابعة التحديثات اليومية، خاصة أن حالة الطقس ما تزال عرضة للتغير السريع. كما دعت المواطنين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة، مع الالتزام بتعليمات القيادة الآمنة في فترات الشبورة الكثيفة.

