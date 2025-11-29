طقس الغد في مصر.. انخفاض ملحوظ بالحرارة ورياح نشطة في عدة مناطق

توقّعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية حدوث انخفاض جديد في درجات الحرارة غدًا الأحد، مع سيادة أجواء خريفية مستقرة على أغلب أنحاء البلاد، مصحوبة بنسائم باردة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وسط تحذيرات من الشبورة على بعض الطرق ومحذّرات للسائقين من انخفاض الرؤية الأفقية، ويرصد الموجز التفاصيل.

انخفاض درجات الحرارة وتحسن الأجواء نهارًا

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس غد الأحد سيشهد تراجعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث تسود أجواء معتدلة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال البلاد وشمال الصعيد، بينما تميل الأجواء للحرارة على جنوب الصعيد نظرًا لطبيعة المنطقة الجغرافية.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيظل خريفيًّا لطيفًا خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، مع فرص لنشاط رياح خفيفة إلى معتدلة على مناطق متفرقة، مما يساعد على تحسين الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

طقس بارد ليلًا والصباح الباكر

وأشارت الأرصاد إلى أن الطقس ليلًا سيكون معتدلًا في بدايته، لكنه يتحول إلى مائل للبرودة مع الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، خصوصًا في شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

ونصحت الهيئة المواطنين بارتداء ملابس مناسبة خلال ساعات الليل، خاصة مع استمرار الانخفاض الحراري.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في المحافظات

نشرت هيئة الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا، وجاءت كالآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري

العظمى: 23 درجة

23 درجة الصغرى: 13 درجة

السواحل الشمالية الغربية

العظمى: 21 درجة

21 درجة الصغرى: 12 درجة

شمال الصعيد

العظمى: 23 درجة

23 درجة الصغرى: 9 درجات

جنوب الصعيد

العظمى: 30 درجة

30 درجة الصغرى: 16 درجة

وتوضح هذه الدرجات اتساع الفارق الحراري بين النهار والليل، وهو ما يتطلب الحذر وارتداء ملابس إضافية خلال ساعات الليل.

تحذيرات الأرصاد للسائقين والمواطنين

حذّرت الهيئة من تكون شبورة مائية خفيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية خلال ساعات الفجر والصباح الباكر، ما قد يتسبب في انخفاض نسبي للرؤية الأفقية.

ونصحت السائقين بتخفيف السرعة واتباع تعليمات المرور حرصًا على سلامتهم.

ومن المتوقع كذلك أن تشهد بعض المدن نشاطًا محدودًا للرياح، يساهم في زيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، دون وجود فرص حقيقية لسقوط الأمطار على معظم الأنحاء.

اقرأ أيضًا:

تقلبات جوية لمدة أسبوع.. خريطة طقس مصر حتى 1 ديسمبر



الأرصاد تحذر من طقس متقلب وانخفاض درجات الحرارة اليوم وحتى نهاية الأسبوع

