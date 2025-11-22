طقس دافئ نهارًا وشبورة خطرة فجرًا اليوم مع فرصة رذاذ محدود محليًا

تشهد البلاد اليوم السبت، 22 نوفمبر، ارتفاعًا مؤقتًا في درجات الحرارة، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للأرصاد، التي أوضحت أن الطقس يكون مائلًا للبرودة صباحًا، حارًا خلال النهار، معتدلًا مساءً، مع أجواء باردة نسبيًا في ساعات الفجر.

- تحذيرات من شبورة صباحية تعيق الرؤية

توقعت الهيئة ظهور شبورة مائية كثيفة

خلال الساعات الأولى من الصباح، ممتدة على الطرق المؤدية لمحافظات شمال البلاد والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تتسبب في تراجع الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ.

- سحب منخفضة ورذاذ غير مؤثر على الساحل والقاهرة

وأفادت التوقعات بانتشار سحب منخفضة على السواحل الشمالية ومدن القناة والقاهرة الكبرى، مع احتمالية تساقط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق الساحلية.

- أمطار ضعيفة ورياح مثيرة للأتربة في بعض المناطق الجنوبية

تتضمن التوقعات فرصًا ضئيلة لتساقط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين، إلى جانب نشاط للرياح المثيرة للأتربة على مناطق متفرقة من جنوب البلاد.

- درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: 33° عظمى – 19° صغرى

الإسكندرية: 29° – 18°

مطروح: 26° – 16°

سوهاج: 34° – 17°

قنا: 35° – 18°

أسوان: 36° – 19°

نصائح هامة من الأرصاد للمواطنين

1. تجنّب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

2. عدم ملامسة أعمدة الإنارة نهائيًا.

3. الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

4. القيادة بحذر خلال الأمطار، مع تخفيف السرعة وتشغيل الكشافات وترك مسافات أمان كافية.

5. يفضل التواجد داخل المباني السكنية أثناء سقوط الأمطار.

