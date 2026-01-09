عاجل| طقس متقلب اليوم وانخفاض الحرارة والأرصاد تعلن درجات الحرارة بكل المحافظات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد، اليوم الجمعة 9 يناير 2026، حالة سريعة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تتسم بتقلبات حادة في الطقس، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع نشاط

واضح للرياح على فترات متقطعة.

ـ أمطار متفاوتة الشدة على السواحل وسيناء

وأوضحت الأرصاد أن مناطق الإسكندرية وشمال الوجه البحري تتعرض لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية على فترات، مع امتدادها إلى شمال ووسط سيناء، حيث تزداد فرص السيول المحلية في بعض المناطق، إلى جانب احتمالات تساقط حبات البرد.

-القاهرة ومدن القناة تحت تأثير أمطار خفيفة

كما تشهد القاهرة الكبرى ومدن القناة أمطارًا خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا، على فترات متقطعة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

اضطراب شديد في الملاحة البحرية

وفيما يتعلق بحالة البحار، يسود اضطراب شديد في البحر المتوسط على جميع السواحل، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 50 و70 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع الأمواج من 3.5 إلى 5.5 أمتار.

كما يشهد البحر الأحمر وخليجا السويس والعقبة اضطرابًا ملحوظًا، بارتفاع أمواج يتراوح بين 3 و4 أمتار، ما يؤثر على أنشطة الملاحة والصيد.

تحذيرات مهمة من الأرصاد

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من آثار الطقس السيئ، خاصة نشاط الرياح القوية التي قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، إلى جانب احتمالات حدوث برق ورعد في المناطق المتأثرة بالسحب الرعدية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 9 يناير 2026

القاهرة الكبرى

القاهرة: 18 عظمى – 11 صغرى

الجيزة: 18 – 11

القليوبية: 17 – 10

الوجه البحري والسواحل الشمالية

الإسكندرية: 18 – 12

مطروح: 17 – 11

البحيرة: 17 – 10

كفر الشيخ: 17 – 11

الدقهلية: 18 – 11

دمياط: 18 – 12

بورسعيد: 18 – 12

مدن القناة وسيناء

الإسماعيلية: 19 – 10

السويس: 19 – 11

العريش: 17 – 9

رفح: 16 – 8

شرم الشيخ: 23 – 15

طابا: 22 – 14

شمال الصعيد

الفيوم: 19 – 9

بني سويف: 20 – 9

المنيا: 21 – 8

جنوب الصعيد

أسيوط: 21 – 9

سوهاج: 22 – 9

قنا: 23 – 10

الأقصر: 25 – 11

أسوان: 31 – 11

الوادي الجديد: 26 – 10

سواحل البحر الأحمر

الغردقة: 24 – 14

مرسى علم: 25 – 15

سفاجا: 23 – 14.

نصيحة الأرصاد للمواطنين

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة خلال فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة.

توخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح بسبب الشبورة المائية، مع تشغيل الكشافات وترك مسافات أمان.

تجنب السرعات الزائدة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الاهتمام بتدفئة الأطفال وكبار السن، لكونهم الأكثر تأثرًا بانخفاض درجات الحرارة.

على المزارعين اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المزروعات من آثار الصقيع، خاصة في شمال الصعيد ووسط سيناء.

متابعة النشرات الجوية الرسمية الصادرة عن هيئة الأرصاد أولًا بأول.

تجنب التعرض المباشر للهواء البارد لفترات طويلة، خاصة في ساعات الليل المتأخرة.

توخي الحذر لمرضى الصدر والحساسية، مع تجنب الخروج في أوقات البرودة الشديدة إلا للضرورة.

