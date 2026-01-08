طقس الخميس .. دفء نهارًا وارتفاع جديد في الحرارة وشبورة كثيفة صباحًا

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس 8 يناير 2026 استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، ليسود طقس شديد البرودة خلال الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا، ثم يعود شديد البرودة ليلًا وفي ساعات الفجر الأولى.

شبورة مائية على الطرق السريعة

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية كثيفة خلال الفترة من الثالثة حتى العاشرة صباحًا، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا.



سحب منخفضة وأمطار خفيفة



كما تظهر سحب منخفضة على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين.





درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

القاهرة: العظمى 25 – الصغرى 14

الإسكندرية: العظمى 23 – الصغرى 12

مطروح: العظمى 22 – الصغرى 13

سوهاج: العظمى 28 – الصغرى 11

قنا: العظمى 29 – الصغرى 12

أسوان: العظمى 31 – الصغرى 15



نصيحة الأرصاد للمواطنين



وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة خلال فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة.

توخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح بسبب الشبورة المائية، مع تشغيل الكشافات وترك مسافات أمان.

تجنب السرعات الزائدة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الاهتمام بتدفئة الأطفال وكبار السن، لكونهم الأكثر تأثرًا بانخفاض درجات الحرارة.

على المزارعين اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المزروعات من آثار الصقيع، خاصة في شمال الصعيد ووسط سيناء.

متابعة النشرات الجوية الرسمية الصادرة عن هيئة الأرصاد أولًا بأول.

تجنب التعرض المباشر للهواء البارد لفترات طويلة، خاصة في ساعات الليل المتأخرة.

توخي الحذر لمرضى الصدر والحساسية، مع تجنب الخروج في أوقات البرودة الشديدة إلا للضرورة.



اقرأ أيضًا:

طقس الخميس.. تقلبات مفاجئة وأمطار خفيفة والعظمى في القاهرة 28 درجة



تطورات حالة الطقس في مصر.. ارتفاع مؤقت بالحرارة وتحذيرات من الأرصاد للمواطنين