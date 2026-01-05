صقيع وشبورة ورذاذ خفيف.. تفاصيل حالة الطقس غدًا الثلاثاء في المحافظات

تشهد البلاد غدًا الثلاثاء 6 يناير 2026 حالة من الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد البرودة خلال ساعات الصباح الأولى، بينما يكون مائلًا للدفء نهارًا، قبل أن تنخفض الحرارة مجددًا ليلًا بشكل واضح.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن بعض المناطق الزراعية، خاصة في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية، قد تتعرض لـ ظاهرة الصقيع، وهو ما يتطلب الحذر الشديد حفاظًا على المزروعات.

تحذير من الشبورة

وأشارت الأرصاد إلى انتشار شبورة مائية على عدد كبير من الطرق، بداية من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، خلال الساعات الأولى من الصباح، وقد تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية أثناء القيادة.

أجواء غائمة جزئيًا

كما تسود أجواء غائمة جزئيًا نتيجة ظهور سحب منخفضة على السواحل الشمالية ومدن القناة وجنوب الوجه البحري، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على هيئة رذاذ دون تأثير يُذكر.

بيان درجات الحرارة



القاهرة والإسكندرية: 21 درجة عظمى

مطروح: 22 درجة

سوهاج: 23 درجة

قنا: 25 درجة

أسوان: 28 درجة



نصائح هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين:

ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة خلال فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة.

توخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح بسبب الشبورة المائية، مع تشغيل الكشافات وترك مسافات أمان.

تجنب السرعات الزائدة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الاهتمام بتدفئة الأطفال وكبار السن، لكونهم الأكثر تأثرًا بانخفاض درجات الحرارة.

على المزارعين اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المزروعات من آثار الصقيع، خاصة في شمال الصعيد ووسط سيناء.

متابعة النشرات الجوية الرسمية الصادرة عن هيئة الأرصاد أولًا بأول.

تجنب التعرض المباشر للهواء البارد لفترات طويلة، خاصة في ساعات الليل المتأخرة.

توخي الحذر لمرضى الصدر والحساسية، مع تجنب الخروج في أوقات البرودة الشديدة إلا للضرورة.