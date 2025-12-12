طقس معتدل نهارًا بارد ليلاً الجمعة ودرجات الحرارة تواصل تراجعها تدريجياً

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن طقس الجمعة سيشهد استقرارًا نسبيًا في معظم الأنحاء، رغم الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، حيث يميل الطقس للبرودة صباحًا وليلاً، بينما يكون معتدلًا خلال ساعات النهار.

فرص أمطار خفيفة على القاهرة ومدن القناة

وتتوقع الهيئة فرصة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس، وذلك على فترات متقطعة، مع نشاط رياح محدود على السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

القاهرة: 20° للعظمى – 13° للصغرى

الإسكندرية: 19° للعظمى – 12° للصغرى

مطروح: 20° للعظمى – 12° للصغرى

سوهاج: 21° للعظمى – 10° للصغرى

قنا: 22° للعظمى – 9° للصغرى

أسوان: 23° للعظمى – 10°

- نصائح هامة من الأرصاد للمواطنين

1. تجنّب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

2. عدم ملامسة أعمدة الإنارة نهائيًا.

3. الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

4. القيادة بحذر خلال الأمطار، مع تخفيف السرعة وتشغيل الكشافات وترك مسافات أمان كافية.

5. يفضل التواجد داخل المباني السكنية أثناء سقوط الأمطار.



اقرأ أيضًا:

طقس الخميس.. تقلبات مفاجئة وأمطار خفيفة والعظمى في القاهرة 28 درجة



تطورات حالة الطقس في مصر.. ارتفاع مؤقت بالحرارة وتحذيرات من الأرصاد للمواطنين

