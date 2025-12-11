سبب كدمات يد ترامب.. البيت الأبيض يوضح الحقيقة الكاملة

أثار ظهور كدمات متكررة على يد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة واسعة من التساؤلات خلال الأسابيع الماضية، بعد انتشار صور له في مناسبات رسمية ظهرت فيها يده ملفوفة بضمادات أو تحمل آثار كدمات واضحة. ومع تصاعد الجدل، خرج البيت الأبيض ليكشف بشكل رسمي الأسباب وراء هذه العلامات، نافيًا وجود أي مشاكل صحية خطيرة، ويرصد الموجز التفاصيل.

المصافحات المكثفة.. السبب الرئيسي للكدمات

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الكدمات الملحوظة على يد الرئيس ترامب ليست ناتجة عن حالة طبية مقلقة، وإنما سببها كثرة المصافحات اليومية التي يجريها خلال اللقاءات الرسمية وفعالياته المتواصلة.

وأوضحت ليفيت أن ترامب يلتقي يوميًا عشرات المسؤولين والضيوف وممثلي الشركات ومواطنين من مختلف الولايات، ما يجعل المصافحة جزءًا ثابتًا من روتينه اليومي. وأضافت أن تكرار هذه المصافحات، مع الضغط المتبادل عند الأيدي، يؤدي إلى تهيّج موضعي في الجلد يظهر على شكل كدمات بسيطة.

ازدحام المكتب البيضاوي يزيد من التفاعل اليومي

وأشارت ليفيت إلى أن مكتب الرئيس يشهد حركة دائمة تشبه "محطة قطار"، مع دخول وخروج مستمر للزوار ووفود العمل، وهو ما يدفع ترامب للتفاعل المباشر والمستمر مع ضيوفه.

وأكدت أن هذا الازدحام يضاعف عدد المصافحات التي يجريها الرئيس يوميًا، ما يفسر تكرار ظهور هذه العلامات على معصمه بين الحين والآخر.

دور الأسبرين في ظهور الكدمات

ولم تكتفِ المتحدثة بالحديث عن المصافحات، بل كشفت أن الرئيس يتناول جرعات يومية صغيرة من الأسبرين كإجراء وقائي لتحسين الدورة الدموية وتقليل مخاطر الجلطات—a أمر متعارف عليه طبياً لكبار السن والقيادات التي تعيش تحت ضغط دائم.

وأوضحت أن تناول الأسبرين يجعل الكدمات أكثر وضوحًا وأسرع ظهورًا عند تعرض الجلد لأي احتكاك أو ضغط، وهو ما يفسر تضخيم أثر المصافحات مقارنة بالأشخاص الذين لا يستخدمون هذا النوع من الأدوية.

طبيب البيت الأبيض: لا مخاوف صحية

من جانبه، أكد طبيب الرئيس، الدكتور شون باربابيلا، لصحيفة “ديلي ميل” أن الكدمات الظاهرة في الصور لا تشكل أي مؤشر على مشكلة صحية، بل تتوافق تمامًا مع تهيج الأنسجة الرخوة الناتج عن الاحتكاك المتكرر.

وأشار الطبيب إلى أن ترامب يتمتع بصحة جيدة، ولا يعاني من أي أعراض تستدعي القلق، مؤكدًا أن الفريق الطبي يتابع باستمرار حالته كجزء من البروتوكول الصحي المعتمد للرؤساء.

إخفاء العلامات في المناسبات الرسمية

وكشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن فريق ترامب يلجأ أحيانًا لاستخدام مستحضرات تجميلية بسيطة لإخفاء آثار الكدمات خلال مؤتمرات سياسية أو لقاءات دولية حساسة، حفاظًا على المظهر الرسمي، كما يلجأ ترامب في بعض الأحيان إلى وضع يده الأخرى فوق موضع الكدمة أثناء التصوير الرسمي.

انتهاء الجدل بعد التوضيح الرسمي

بهذا التوضيح، أغلق البيت الأبيض باب التكهنات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن ظهور كدمات يد الرئيس مجرد نتيجة طبيعية للتفاعل المباشر والمستمر مع الجمهور، ولا صلة لها بأي مشاكل صحية.