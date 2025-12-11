أسعار السجائر الرسمية في مصر اليوم.. استقرار شامل في الأسواق
أسعار السجائر.. شهدت الأسواق المصرية اليوم حالة واضحة من الثبات في أسعار السجائر بجميع أنواعها سواء المحلية أو المستوردة، إلى جانب منتجات التبغ المسخن التي تواصل جذب عدد متزايد من المستهلكين. ويأتي هذا الاستقرار وسط متابعة دقيقة من الشركات المنتجة والموزعين لأي تحركات قد تؤثر على تكلفة الإنتاج أو الضرائب.
استقرار أسعار السجائر المحلية اليوم
حافظت العلامات التجارية المحلية على أسعارها دون أي تغيير، بما يعكس توازن السوق خلال الفترة الحالية. وجاءت أبرز الأسعار كالتالي:
- كليوباترا كينج سايز: 44 جنيهًا
- كليوباترا سوفت كوين: 44 جنيهًا
- كليوباترا بوكس: 44 جنيهًا
- كليوباترا سوبر: 44 جنيهًا
- كليوباترا بلاك ليبول: 44 جنيهًا
- مونديال أحمر – أزرق – فضي: 44 جنيهًا
- مونديال سويتش منتول بلو بيري: 44 جنيهًا
- بوسطن ليمونت: 44 جنيهًا
- ماتوسيان سوبر: 44 جنيهًا
ويُعد هذا الثبات مؤشرًا على استقرار تكاليف الإنتاج، خاصة مع عدم وجود أي قرارات جديدة بشأن الضرائب أو الرسوم المتعلقة بقطاع التبغ.
أسعار السجائر المستوردة اليوم
على جانب آخر، استمرت أسعار السجائر المستوردة في الثبات هي الأخرى، مع ارتفاع الطلب على بعض العلامات الأجنبية ذات الجودة العالية. وجاءت الأسعار كالتالي:
- ميريت: 105 جنيهات
- مارلبورو: 97 جنيهًا
- مارلبورو كرافتد: 79 جنيهًا
- إل آند إم: 79 جنيهًا
وتشهد هذه الفئات إقبالًا كبيرًا داخل السوق المصري، خاصة بين الباحثين عن منتجات ذات مذاق أقوى وجودة أعلى في التصنيع.
استقرار أسعار التبغ المسخن.. بديل يواصل الانتشار
يواصل التبغ المسخن جذب مزيد من المدخنين في مصر كخيار أقل ضررًا نسبيًا مقارنة بالسجائر التقليدية، ومع ذلك استقرت أسعاره أيضًا اليوم:
- HEETS Selection: 69 جنيهًا
- HEETS Dimension: 69 جنيهًا
- TEREA: 66 جنيهًا
- TEREA Capsules: 77 جنيهًا
وتتابع الشركات المنتجة حركة السوق عن كثب، خاصة مع توسع استخدام هذه المنتجات في مصر خلال السنوات الأخيرة.
سوق مستقر ومراقبة مستمرة
يعكس هذا الاستقرار اليوم حالة هدوء ملحوظة في سوق السجائر والتبغ، كما يسهّل على المستهلكين متابعة الأسعار واتخاذ قرار الشراء المناسب دون مفاجآت، خصوصًا مع موجات ارتفاع الأسعار التي شهدتها الأسواق خلال العامين الماضيين.
ويُتوقع استمرار حالة الثبات خلال الأيام المقبلة ما لم تطرأ تغييرات تتعلق بالضرائب أو تكاليف الإنتاج.
- السجائر
- مصر
- قرارات جديدة
- الأسواق المصرية
- أسعار السجائر
- سجائر
- المدخنين
- السوق المصري
- العلامات التجارية
- السجائر المحلية
- تكلفة الإنتاج
- الشركات المنتجة
- السجائر التقليدية
- أسعار السجائر المحلية
- كليوباترا سوفت كوين
- كليوباترا بوكس
- أسعار السجائر المحلية اليوم
- أسعار السجائر الرسمية
- استقرار أسعار السجائر
- منتجات التبغ
- الجودة العالية
- مارلبورو
- سوق السجائر